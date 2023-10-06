İhanet ruhlarına işlemiş! TSK PKK'yı vuruyor ses HDP'den çıkıyor...
HDP/YSP tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği terör operasyonlarına ilişkin açıklama geldi.
PKK'nın inlerinin vurulması terör sevici HDP'lilerin zoruna gitti.
Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sivilleri hedef almakla suçladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedefe koyan terör seviciler, Bakan Fidan'ın "savaş suçu" işlediği hezeyanını paylaştı.
Açıklamada, Fidan'ın sınır ötesi operasyonlara ilişkin sözlerine, "Bu beyan açık bir savaş suçu itirafıdır" yorumu yapıldı.
Muhalefet partisindeki yol arkadaşlarından medet uman HDP'liler, açıklamalarında, "AKP’nin Kürtlere karşı yürüttüğü bu savaşın tezkeresine onay verdiğiniz her gün, bu savaş suçunun ortağı olacaksınız" ifadelerini kullandı.
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