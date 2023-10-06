  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

Sivas’ta böylesi görülmedi! ‘Hızlı trene gerek yok' diye Temel bey buna ne diyecek?

Bu festivale 1 milyon turist bekleniyor: Festival için kurumuş nehre su verildi

Azerbaycan’dan Macron’a tokat gibi cevap! Bu açık bir ikiyüzlülük örneğidir

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırırken iki noktada sıcak gelişme! Çok büyük bir sürpriz yaşanabilir

Yeniden gündeme geldi! Netanyahu ile Adnan Oktar arasında ne var?

Aile büyük şok yaşadı! Ayının mezarlıkta yaptığını duyunca hayrete düşeceksiniz

Bu harita tüm ezberleri bozacak: Deprem haritası güncellendi

Ne altın ne dolar ne euro! Z kuşağı parasını oraya yatırıp para kazanmaya başladı

Terörist Salih Batı'ya ağladı! Türkiye'ye akılalmaz suçlamalar
Siyaset İhanet ruhlarına işlemiş! TSK PKK'yı vuruyor ses HDP'den çıkıyor...
Siyaset

İhanet ruhlarına işlemiş! TSK PKK'yı vuruyor ses HDP'den çıkıyor...

Yeniakit Publisher
2023-10-06 15:31:00 - 2023-10-06 16:18:59
İhanet ruhlarına işlemiş! TSK PKK'yı vuruyor ses HDP'den çıkıyor...

HDP/YSP tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği terör operasyonlarına ilişkin açıklama geldi.

PKK'nın inlerinin vurulması terör sevici HDP'lilerin zoruna gitti.

Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sivilleri hedef almakla suçladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı hedefe koyan terör seviciler, Bakan Fidan'ın "savaş suçu" işlediği hezeyanını paylaştı.

Açıklamada, Fidan'ın sınır ötesi operasyonlara ilişkin sözlerine, "Bu beyan açık bir savaş suçu itirafıdır" yorumu yapıldı.

Muhalefet partisindeki yol arkadaşlarından medet uman HDP'liler, açıklamalarında, "AKP’nin Kürtlere karşı yürüttüğü bu savaşın tezkeresine onay verdiğiniz her gün, bu savaş suçunun ortağı olacaksınız" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!
PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!

Siyaset

PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!

HDP'nin ikiz kardeşi CHP'den dalga geçer gibi 'terörle mücadele' açıklaması!
HDP'nin ikiz kardeşi CHP'den dalga geçer gibi 'terörle mücadele' açıklaması!

Siyaset

HDP'nin ikiz kardeşi CHP'den dalga geçer gibi 'terörle mücadele' açıklaması!

İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet
İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet

Gündem

İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet

İşte arka plandaki algı! HDP terör borazanı Merdan’ın duruşmasında neden yoktu?
İşte arka plandaki algı! HDP terör borazanı Merdan’ın duruşmasında neden yoktu?

Gündem

İşte arka plandaki algı! HDP terör borazanı Merdan’ın duruşmasında neden yoktu?

Bu kadar özgürlük fazla değil mi! HDP'li Sezai Temelli bu sözlerden de mi yargılanmayacak?
Bu kadar özgürlük fazla değil mi! HDP'li Sezai Temelli bu sözlerden de mi yargılanmayacak?

Siyaset

Bu kadar özgürlük fazla değil mi! HDP'li Sezai Temelli bu sözlerden de mi yargılanmayacak?

HDP İzmir İl eş başkanları ve ilçe başkanı gözaltında
HDP İzmir İl eş başkanları ve ilçe başkanı gözaltında

Gündem

HDP İzmir İl eş başkanları ve ilçe başkanı gözaltında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23