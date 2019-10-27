İhanet nerede CHP orada!

Harun Sekmen İstanbul

Türkiye’nin ulusal çıkarlarına bağlı olduğu iddiasına bulunan CHP, kritik badireler atlattığımız süreçlerde gayri milli bir tavır takındı. Ülkemiz aleyhine faaliyet yürüten terör örgütleriyle işbirliği yapan, dış güçlerin gönüllü espiyonaj üssü gibi davranan CHP, ihanete varan tutumunu hiç değiştirmedi. Siyasi ikbalini darbecilerin ve terör örgütlerinin kanlı eylemlerine bağlayan CHP yönetimi, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde büyük bir siyasi savruluş yaşayan CHP, ihanetle eş değer anılır oldu.

Balık baştan koktu

Milli birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz günlerde CHP’nin gayri milli bir tutum sergilemesi maşeri vicdanı yaralıyor. Gezi Parkı eylemleri, 17/25 Aralık kumpası, PKK’nın iç savaş denemeleri, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi ve daha birçok kritik olayda, terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren bir siyasi refleks geliştiren CHP hiç şaşırtmıyor. Hendek terörünün had safhada olduğu bir dönemde, PKK’lı teröristlere ‘arkadaşlar’ diye seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aymaz tutumunu hep sürdürdü. Katıldığı bir TV programında, “Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” diyen Kılıçdaroğlu, ülkemize yönelik kanlı eylemler düzenleyen eli kanlı teröristlere adeta moral verdi. Genel başkanlarının akıl almaz tutumundan güç alan milletvekilleri de teröre destek yarışına girdi.

Teröristleri sahiplendiler

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, “PYD benim gözümde terör örgütü değildir” ifadelerini kullandı. TSK’nın, Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG avına çıktığı bir dönemde, teröristlere sahip çıkan Aksünger, PYD’nin yasal bir parti olduğu iddiasında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Barış Pınarı Harekatı’nın sürdüğü dönemde, “Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” paylaşımında bulundu. Tanrıkulu daha önce de CHP’nin İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’yle birlikte PKK’lı teröristlerin cenazesinde ağıt yakmıştı. FETÖ’nün Mit Tır’ları ihanetinin başrolünde de CHP’de milletvekilliği yapan Enis Berberoğlu ve Eren Erdem vardı. Aynı CHP, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça cuntacıların karşısında yer almadı.

Her türlü ihanete arka çıktılar

CHP listelerinden HDP’nin oylarıyla belediye başkanı seçilen isimler de millete ihanet yarışında sıraya girdi. CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Doğu Akdeniz’de haçlılara karşı destansı bir mücadele verdiğimiz dönemde, “Kıbrıs Kıbrıslılara bırakılsın” diyerek Rumlara mavi boncuk dağıttı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, gayri milli bir tavır takınmada gecikmedi. Terör örgütü PKK’ya destek verdikleri gerekçesiyle görevden el çektirilen HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarını ziyaret eden İmamoğlu, milli iradeye meydan okudu.

Ulusalcılar uzaklaştırıldı

Bütün bu gidişattan rahatsız olan vatansever CHP’liler ise sudan bahanelerle partilerinden uzaklaştırıldı. CHP’nin FETÖ ile ilişkisini “Partim FETÖ’ye boyun eğmiştir” sözleriyle açıkça ifşa eden CHP Ankara eski Milletvekili Yılmaz Ateş, alelacele ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Daha önce de ulusalcı refleksleriyle bilinen Süheyl Batum ihraç edilmiş, Emine Ülker Tahran ise siyasi bir lince uğrayarak istifa etmek zorunda bırakılmıştı.