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Gündem İhale yolsuzluğu Kartal’a sıçradı
Gündem

İhale yolsuzluğu Kartal’a sıçradı

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlara peşkeş çekmeye alışan CHP’li belediyelerde talan sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 09:46:00 -
İhale yolsuzluğu Kartal’a sıçradı

 Zekeriya Say  İstanbul 

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğünce gerçekleştirilen 297 bin TL’lik ajanda alımı ihalesinin 21/B maddesi işletilerek CHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Umut Özgür Öğüt’ün şirketine paslandığı ortaya çıktı. 

İhaleyi veren de alan da CHP’li

Kartal Belediyesi tarafından 16 Aralık 2020’de gerçekleştirilen “Ajanda ve Masa Takvimi Alımı” ihalesi, adrese teslim şekilde CHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Umut Özgür Öğüt’ün şirketine paslandı. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplam 297 bin TL’lik ihale CHP’li Öğüt’ün Matsaş Dijital Ofset ve Reklamcılık şirketine verildi.

Ajanda alımına “Ohal” maddesi!

İhalede ayrıca büyük bir kurnazlık örneği sergilendi. İhalenin, CHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Umut Özgür Öğüt’ün şirketine verilebilmesi için doğal afetler, salgın hastalık ve savaş gibi olağanüstü durumlarda kamu kurumlarına diledikleri firmalara ihale verme olanağı sağlayan ve dışarıdan başvuru alınmayan 21/B maddesinin devreye sokuldu. Kurnaz CHP’liler, şaibeli ihalede göstermelik bir indirimin uygulamayı da ihmal etmedi.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

aga

Akpartili ve partili belediyelerde olmuyor sanki. birazda onları haber yapın bir zahmet.
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