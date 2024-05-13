  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı, Türkiye'yi işgal planı organizasyonuna katılan o Türk vatandaşını açıkladı! Duyan çılgına dönecek

ABD'den olay İsrail itirafı! Bunun adı çifte standart

Pakistan'dan savaş uçağı alıp Türkiye sınırına konuşlandıracaklar! İşte bu kimse tarafından beklenmiyordu

Filistin’den Türk sporcuya devlet nişanı! Şövalye değil mücahit olmaya çalışıyorum

“Küçük yaştan itibaren yetiştirilmiş kripto…”

Türkiye ile doğalgaz anlaşması yapan Avrupa ülkesi caymanın yollarını arıyor! Anlaşmadan çekilecekler

Yunan bakan ateşle oynuyor! Erdoğan’ın sondaj gemisi Girit’in güneyinde ne yapacak Batıracak mısınız? Erdoğan’ın başını belaya sokmalıyız

Dünya Altın Konseyi bile Türkiye'nin bu yaptığına inanamadı! Resmen şoktalar

Koç Grubu ile ilgili beklenmedik karar! Apar topar satmaya başladılar

Vur patlasın çal oynasın! Bir yanda soykırım bir yanda ucube! İşte dünyanın geldiği son nokta
Medya İhale ‘155’i ararım’ dayıya kalmasın da… Süleyman amcanın başına üşüştüler bile
Medya

İhale ‘155’i ararım’ dayıya kalmasın da… Süleyman amcanın başına üşüştüler bile

Yeniakit Publisher
2024-05-13 12:15:00 -
İhale ‘155’i ararım’ dayıya kalmasın da… Süleyman amcanın başına üşüştüler bile

Melih Altınok, 31 Mart seçimlerinde alınan sonucun nedenleri üzerine kafa yoran AK Parti'de troller konusunun da masada olduğunu belirttiği yazısında, “Umarım günün sonunda bu tartışmada ihale, sosyal medyada ‘155'i ararım dayı’ olarak nam salan, ‘Laiklik elden gideyah’ denilince akla gelen Süleyman Çakır'lara falan kalmaz. Zira troller, Süleyman amcanın başına üşüştüler bile. Özgür Özel'le montaj fotoğrafları elden ele geziyor” dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

Melih Altınok, 31 Mart seçimlerinde alınan sonucun nedenleri üzerine kafa yoran AK Parti'de troller konusunun da masada olduğunu belirttiği yazısında, “Umarım günün sonunda bu tartışmada ihale, sosyal medyada ‘155'i ararım dayı’ olarak nam salan, ‘Laiklik elden gideyah’ denilince akla gelen Süleyman Çakır'lara falan kalmaz. Zira troller, Süleyman amcanın başına üşüştüler bile. Özgür Özel'le montaj fotoğrafları elden ele geziyor” dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

“31 Mart seçimlerinde alınan sonucun nedenleri üzerine kafa yoran AK Parti'de troller konusu da masadaymış.

Sputnik'in haberine göre konuyla ilgili bir çalışma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgiler yer alıyor.

Sosyal medyada organize grupların siyasi atmosferi manipüle ettikleri gerçek. Trollerin yarattığı ortam yalnızca yalanın yayılmasını hızlandırmıyor. Bu atmosfer aynı zamanda tık alma peşine düşen medya aktörlerini de düzeysizleştiriyor, popülizmi körüklüyor. Toplam kaliteyi düşürüyor. Görüşlerini açıklarlarsa aşırı ve koordine tepkilerle karşılaşacaklarından korkan gerçek kullanıcıları suskunluk sarmalına mahkûm ediyor. Son tahlilde ifade özgürlüğünün çanına ot tıkıyor...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evet, mesele seçim sonuçlarını tek başına izah etmekten uzak da olsa hayati. Sık sık sosyal medyada lince uğramaktan şikâyet eden Zengin de böyle bir raporu yazabilecek deneyime fazlasıyla sahip.

Ama umarım günün sonunda bu tartışmada ihale, sosyal medyada "155'i ararım dayı" olarak nam salan, "Laiklik elden gideyah" denilince akla gelen Süleyman Çakır'lara falan kalmaz.

Zira troller, Süleyman amcanın başına üşüştüler bile. Özgür Özel'le montaj fotoğrafları elden ele geziyor. Yukarıdaki fotoğraf onlardan biri. Hatta adamcağızı da bulmuşlar, "AK Parti'ye zarar veriyormuşsun" diye sıkıştırıp videolar çekiyorlar.”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23