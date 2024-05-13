İhale ‘155’i ararım’ dayıya kalmasın da… Süleyman amcanın başına üşüştüler bile

Melih Altınok, 31 Mart seçimlerinde alınan sonucun nedenleri üzerine kafa yoran AK Parti'de troller konusunun da masada olduğunu belirttiği yazısında, “Umarım günün sonunda bu tartışmada ihale, sosyal medyada ‘155'i ararım dayı’ olarak nam salan, ‘Laiklik elden gideyah’ denilince akla gelen Süleyman Çakır'lara falan kalmaz. Zira troller, Süleyman amcanın başına üşüştüler bile. Özgür Özel'le montaj fotoğrafları elden ele geziyor” dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

“31 Mart seçimlerinde alınan sonucun nedenleri üzerine kafa yoran AK Parti'de troller konusu da masadaymış.

Sputnik'in haberine göre konuyla ilgili bir çalışma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgiler yer alıyor.

Sosyal medyada organize grupların siyasi atmosferi manipüle ettikleri gerçek. Trollerin yarattığı ortam yalnızca yalanın yayılmasını hızlandırmıyor. Bu atmosfer aynı zamanda tık alma peşine düşen medya aktörlerini de düzeysizleştiriyor, popülizmi körüklüyor. Toplam kaliteyi düşürüyor. Görüşlerini açıklarlarsa aşırı ve koordine tepkilerle karşılaşacaklarından korkan gerçek kullanıcıları suskunluk sarmalına mahkûm ediyor. Son tahlilde ifade özgürlüğünün çanına ot tıkıyor...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Evet, mesele seçim sonuçlarını tek başına izah etmekten uzak da olsa hayati. Sık sık sosyal medyada lince uğramaktan şikâyet eden Zengin de böyle bir raporu yazabilecek deneyime fazlasıyla sahip.

Ama umarım günün sonunda bu tartışmada ihale, sosyal medyada "155'i ararım dayı" olarak nam salan, "Laiklik elden gideyah" denilince akla gelen Süleyman Çakır'lara falan kalmaz.

Zira troller, Süleyman amcanın başına üşüştüler bile. Özgür Özel'le montaj fotoğrafları elden ele geziyor. Yukarıdaki fotoğraf onlardan biri. Hatta adamcağızı da bulmuşlar, "AK Parti'ye zarar veriyormuşsun" diye sıkıştırıp videolar çekiyorlar.”