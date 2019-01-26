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İHA'lara yeni görev!

Askerlerimize terörle mücadelede büyük yardımları dokunan yerli İHA'lar artık hava kirliliğiyle mücadelede de rol alabilecek.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:46
İHA'lara yeni görev!

Fabrika ve araçlardan yayılan gazların sebep olduğu hava kirliliğine yönelik çeşitli çalışmalar yapılıyor. Gaz, partikül sensörleri gibi cihazlar yardımıyla havada bulunan maddelerin yoğunlukları tespit edilebiliyor ancak hava kirliliğinin tespit edilmesi önlem almak için tek başına yeterli olmuyor.

Bu amaçla yapılan çalışmalar ve bunların eksiklikleri göz önünde bulundurulduğunda, hava kirliliğine ilişkin verinin güncel olmasını, yeni fabrikalar açılırken ve yerleşim yerleri inşa edilirken hava kirliliği verisinin dikkate alınmasını ve böylece canlılar için tehlike arz eden seviyedeki kirliliğin belirlenebilmesini sağlayan bir sisteme ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor.

Turkcell sistem geliştirdi

Turkcell, bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek amacıyla İHA yardımıyla hava kirliliği durumuna uygun şehir planlaması önerisi oluşturulmasını sağlayan bir sistem geliştirdi.

Söz konusu sistemde, öncelikle İHA belirli bir bölge üzerinde uçarak, bünyesinde bulunan kamera vasıtasıyla o bölgeye ilişkin görüntüler toplayacak.

Toplanan görüntüler bir veri tabanında depolanacak. Görüntü işleme ve skorlama sunucusu tarafından veri tabanında depolanan veriler alınarak, görüntü işleme yöntemleri yardımıyla bölgede bulunan yeşil alan yoğunluğuna ve duman rengine/yoğunluğuna ilişkin veriler elde edilecek.

Görüntü işleme ve skorlama sunucusu elde ettiği yeşil alan ve duman verisini kullanarak bir hava kirliliği skoru belirleyecek. Bu sayede bölgede açılması uygun olan fabrikalara, sanayi bölgelerine ve inşa edilecek konutlara ilişkin öneriler oluşturacak.

Sistem, bu temel çalışma prensibinden yola çıkılarak çeşitli uygulamalarla geliştirilebilecek.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:46
  1. turkcell
  2. İHA
  3. hava kirliliği

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