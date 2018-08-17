İHA’lara çöp toplama görevi

Teknoloji firmaları, insansız hava araçlarına (İHA) yeni görevler yüklemeye devam ediyor. Mobil operatör Turkcell de atık maddelerin İHA yardımıyla tespit edilmesine ve çöpe taşınmasına imkân tanıyan bir sistem geliştirdi.

Sistemle çöp kutularının doluluk oranları takip edilecek ve gerekli durumlarda ilgili birimlere bildirimde bulunulacak. İHA’lar tarafından taşınamayacak atık maddelerin konumu yerel yönetimlere yollanacak, temizlik araçlarından yardım alınacak. Çöpler sistemde cam, plastik, kâğıt gibi sınıflandırılabilecek. Kategori belirleme aşamasında kontrol modülü tarafından kimlik, pasaport, cüzdan gibi çeşitli kişisel eşyalar görüntü işleme yöntemiyle tespit edilebilecek.