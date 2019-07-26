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'İHA'lar hidrojen yakıt piliyle daha fazla havada kalabilir'

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, İHA'ların hidrojen yakıt piliyle daha uzun süre havada kalabileceğini söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 08:52
'İHA'lar hidrojen yakıt piliyle daha fazla havada kalabilir'

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kanada Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği büyük gelişime işaret ederek, hidrojen yakıt pillerinin savunma sanayisinde kullanılabileceğini belirtti.

Hidrojen yakıt pilinin dünya genelinde ulaşımda kullanıldığını dile getiren Dinçer, "Hidrojenin ulaşımdaki serüveni uzay mekiğiyle başladı. Uzay mekiklerinde kullanılan yakıt türü hidrojendir. Günümüzde de hidrojen yakıt pili kullanılan araçlar çoğaldı ve bu araçlar çeşitlenerek artacak. Türk bilim insanları da bu alanda çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Almanya'da hidrojen treni, Norveç'te hidrojen gemisi, İngiltere'de hidrojen uçağı örneklerinin bulunduğunu söyleyen Dinçer, şöyle devam etti:

"Uçaklar bu kapsamda önemli bir örnek. Uçaklarda hidrojenli yakıt pilinin kullanılması karbon ayak izini azaltıyor. Amerika'dan Kanada'ya Japonya'ya kadar ulaşım sektöründe hidrojenli yakıt pilleri kullanımına ilişkin yol haritaları çıkarılmış durumda. Hidrojen yakıt pillerinin havacılık ve savunma endüstrisinde kullanım boyutu önemli. Havacılıkta ana güç kaynağı olarak kullanılması mümkün değil ama yardımcı güç olarak kullanılabilir."

Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) teknolojisinde marka haline geldiğine dikkati çeken Dinçer, "İHA'larda kullanılan yakıt aracın sesli çalışmasına neden oluyor. Daha verimli, daha sessiz ve hafif ne yapabiliriz buna bakmalıyız. Bunun çalışmaları yapılıyor. İHA'larda bu saydığımız olanakları hidrojen yakıt hücreleriyle sağlıyoruz. Hidrojen yakıt piliyle İHA'lar daha fazla süre havada kalarak, kullanım alanına göre daha etkin olacak." diye konuştu.

Hidrojen yakıt pilinin diğer güç kaynaklarına göre doğal olduğunu belirten Dinçer, İHA güç kaynaklarının hidrojen yakıt piliyle daha hafif ve portatif hale getirilebileceğini kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 08:52
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