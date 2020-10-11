İHA’lar Heron’ları da baronları da alt etti

Kendi İHA ve SİHA’larımızı üretmemizin ekonomimize katkısının milyarlarca dolar olduğu ortaya çıktı. İsrail’den 10 adet HERON’u 250 milyon dolara alan Türkiye bugün 12 adet İHA’yı sadece 47 milyon dolara ürettiği bildirildi. 140 adet İHA ve SİHA’yı TSK envanterine teslim eden Türk mühendislerin, İsrail’den alınan HERON’ların 5’te 1’i fiyatına üretimi gerçekleştirdikleri öğrenildi. Türk İHA’larının dünyanın birçok ülkesine satılması da ekonomimize olan devasa katkısını gözler önüne serdi. Öte yandan; İsrail’den alınan İHA’ların 3’ü düşmüş 5’i de motor arızası nedeniyle envanterden çıkarılmıştı. Ayrıca söz konusu HERON’ların yönetimini İsrailli mühendisler yapıyordu ve görüntüler önce Tel Aviv’e gidip montajlandıktan sonra Ankara’ya iletiliyordu.

5’te 1 fiyatına üretiyoruz

Savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 10 seviyesinden alıp yüzde 75 oranına çıkaran AK Parti iktidarının ülkemize yaşattığı en büyük gururlardan olan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı Hava Aracı (SİHA) ekonomik yönden de eşsiz katkılar sunuluyor. İHA teknolojisinin aktif olarak kullanılmaya başlandığı 2016 yılından beri ekonomimiz hem kâr ediyor hem de paramız yurtdışına çıkmamış oluyor. Çok değil 10 yıl öncesine kadar parasıyla bile bize İHA satmayan, sattıklarında ise iki katı fiyata sözleşme imzalatan devletlerin ürettiklerinden çok daha kaliteli ve ucuz İHA/SİHA’ları kendi imkanlarımız dahilinde envanterimize alıyoruz. İsrail’den 10 adet HERON’u 250 milyon dolara alan Türkiye tanesine 25 milyon dolar ücret ödüyordu. Bugün ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 140 adet bulunan İHA ve SİHA’yı 5’te 1 oranında mâl ediyoruz.

Dünya ülkelerinin gözdesi

Dün 10 HERON’u 250 milyon dolara alan Türkiye bugün 12 İHA’yı sadece 47 milyon dolara üretiyor. Hem de bütünüyle yerli ve milli imkanlarla. Türk mühendislerinin ürettiği İHA’ların tanesi ise 3.9 milyon dolara geliyor. Türk İHA’larının Katar, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç edilmesi de söz konusu elektronik harp ürünlerinin ülkemize getirisinin çok daha üst düzeyde olduğunu gösteriyor. İHA’lar için Sırbistan, Macaristan ve Pakistan gibi ülkelerin de almak için girişimde bulunması Türk ekonomisini parlak günlerin beklediğini gözler önüne seriyor.

İsrail Heron’ları çöp olmuştu

Türk İHA’ları İsrail HERON’larına nazaran çok daha üst düzey bir teknolojik donanıma sahip. Buna rağmen HERON’lardan daha ucuza yapılıyor ve anlık istihbarat sağlıyor. Bilindiği üzere Türkiye’nin parasıyla aldığı HERON’ları sadece İsrailli mühendisler kullanabiliyordu. Veriler önce Tel Aviv’e gönderiliyor, orada kesilip biçildikten ve montajlandıktan sonra MOSSAD’ın izin verdiği kadarı Ankara’ya geliyordu. İsrail’den aldığımız 10 adet HERON’un 3’ü düşmüş, 5’inde de motor arızası tespit edilmişti. Böylece milyonlarca dolar paramız çöpe gitmişti.