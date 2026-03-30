İHA’lar başka ülkeye düştü: Hava sahası ihlali “Çok Ciddi”

Haber ajanslarının aktardığına göre, pazar sabahı Finlandiya hava sahasında deniz üzerinde ve ülkenin güneydoğusunda “birden fazla küçük, yavaş ve alçaktan uçan cisim” tespit edildi. Finlandiya Hava Kuvvetleri, İHA’ları izlemek üzere F/A-18 Hornet savaş uçaklarını görevlendirdi, ancak yerleşim yerlerinde hasar riskini önlemek amacıyla ateş açılmadı. Savunma Bakanlığı, İHA’ların Rusya sınırından yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kouvola kenti yakınlarına düştüğünü bildirdi.

Orpo: İHA Saldırıları Rusya’daki Petrol Tesislerini Hedefliyor Olabilir

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, hava sahası ihlalini Ukrayna’nın Rusya’nın Leningrad Bölgesi’ndeki petrol tesislerine yönelik son İHA saldırılarıyla ilişkilendirdi. Orpo, Kiev’in komşu Rusya’nın Leningrad Bölgesi’ne yönelik düzenlediği saldırıların bir parçası olarak bu İHA’ların Finlandiya topraklarına saptığını öne sürdü. Olayın yerel yetkililer ve savunma güçleri tarafından soruşturulduğunu belirten Orpo, bu ihlalin Finlandiya’nın egemenliğine yönelik ciddi bir durum olduğunu vurguladı.

Stubb: İHA’lardan Biri Ukrayna Menşeli

Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “İHA’lardan birinin Ukrayna menşeli olduğu doğrulandı” diyerek Başbakan Orpo’nun iddialarını teyit etti. Finlandiya Hava Kuvvetleri, söz konusu aracın Ukrayna ordusu tarafından kullanılan AN196 modeli olduğunu tespit etti. Stubb, Finlandiya’ya yönelik doğrudan bir askerî tehdit bulunmadığını ancak yetkililerin gelecekteki benzer olaylara karşı hazırlıklı kalmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ukrayna İHA’ları Bölge Ülkelerini de Tehdit Ediyor

Son zamanlarda Rus hava sahasında Ukrayna’ya ait yüzlerce İHA’nın düşürüldüğü bildirilirken, Kremlin bu ihlalleri “terör saldırıları” olarak nitelendiriyor. Geçtiğimiz günlerde Leningrad Bölgesi üzerinde alışılmadık derecede çok sayıda İHA düşürülmüş, Ust-Luga liman bölgesinde yer alan büyük bir gaz işleme kompleksinde yangın çıkmıştı.

Benzer olaylar Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya gibi bölge ülkelerinde de yaşandı. Estonya Başbakanı Kristen Michal, bir Ukrayna İHA’sının ülkenin kuzeydoğusundaki Auvere Elektrik Santrali’nin bacasına çarptığını, Letonya Savunma Bakanlığı ise başka bir Ukrayna İHA’sının ülkeye düştüğünü açıkladı. Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, hafta başında yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan fırlatılan bir İHA’nın rotasından saparak ülkenin güneyine düştüğünü söyledi. Polonya hava sahasına da geçtiğimiz yıl eylül ayında birden fazla İHA’nın girdiği bildirilmişti.