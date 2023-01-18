İHA ve SİHA’larla ilgili sözleri tepki çekmişti! Babacan'a solcu isimden çok ağır sözler: Tam bir virüs

Son zamanların en çok tartışılan isimlerinden biri olan Ali Babacan'a bir tepki de solakların ağzının içine baktığı Soner Yalçın'dan geldi. Babacan'la ilgili çok ağır ifadeler kullandığı yazısında, DEVA Partisi Genel Başkanı'nı "virüs" olarak nitelendiren Yalçın, "Siyasi hastalığa yol açan 'Bebecan virüslerini' yazınca kimileri kızıyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Sözcü gazetesindeki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) “Bebecan” en çok hangi konuda bilgi sahibi oldu; pragmatizm/ faydacılık/ menfaatçilik! Siyasi görüşü ve politik davranışı çıkarına göre değiştirmek yani…

Öğrendiği politik kalıplarla hareket eden “hesap adamı” Babacan'ın on gündür tartışmalı sözler sarf etmesinin nedenini bilmeyen kalmadı sanıyorum:

-HDP kapatılırsa DEVA listesini bu parti adaylarına açarak seçim barajını aşmak. İtibariyle HDP oylarını 6'lı Masa'ya taşımak.

Hayli tartışma çıkaran Babacan'ın sözlerine CHP'nin sesini çıkarmamasının sebebi de bu değil mi?

Geldik, zurnanın zırt dediği yere:

Her olayı-sorunu salt sayıysa indirgeyen nicelik, bir şeyin değerini belirleyen niteliği yendi ülkemizde…

Her şey rakamlara/ maddiyata indirgendi. 6'lı Masa ittifakının esasını da sadece “parmak hesabı” oluşturmuyor mu?

(...)

Siyasi hastalığa yol açan “Bebecan virüslerini” yazınca kimileri kızıyor! Diyorlar ki: “Erdoğan gitsin de ne olursa olsun!” (...)"