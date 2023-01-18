  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İHA ve SİHA’larla ilgili sözleri tepki çekmişti! Babacan'a solcu isimden çok ağır sözler: Tam bir virüs
Medya

İHA ve SİHA’larla ilgili sözleri tepki çekmişti! Babacan'a solcu isimden çok ağır sözler: Tam bir virüs

Son zamanların en çok tartışılan isimlerinden biri olan Ali Babacan'a bir tepki de solakların ağzının içine baktığı Soner Yalçın'dan geldi. Babacan'la ilgili çok ağır ifadeler kullandığı yazısında, DEVA Partisi Genel Başkanı'nı "virüs" olarak nitelendiren Yalçın, "Siyasi hastalığa yol açan 'Bebecan virüslerini' yazınca kimileri kızıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 11:25:00 -
İHA ve SİHA’larla ilgili sözleri tepki çekmişti! Babacan'a solcu isimden çok ağır sözler: Tam bir virüs

Son zamanların en çok tartışılan isimlerinden biri olan Ali Babacan'a bir tepki de solakların ağzının içine baktığı Soner Yalçın'dan geldi. Babacan'la ilgili çok ağır ifadeler kullandığı yazısında, DEVA Partisi Genel Başkanı'nı "virüs" olarak nitelendiren Yalçın, "Siyasi hastalığa yol açan 'Bebecan virüslerini' yazınca kimileri kızıyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Sözcü gazetesindeki dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

 

"(...) “Bebecan” en çok hangi konuda bilgi sahibi oldu; pragmatizm/ faydacılık/ menfaatçilik! Siyasi görüşü ve politik davranışı çıkarına göre değiştirmek yani…

Öğrendiği politik kalıplarla hareket eden “hesap adamı” Babacan'ın on gündür tartışmalı sözler sarf etmesinin nedenini bilmeyen kalmadı sanıyorum:

-HDP kapatılırsa DEVA listesini bu parti adaylarına açarak seçim barajını aşmak. İtibariyle HDP oylarını 6'lı Masa'ya taşımak.

Hayli tartışma çıkaran Babacan'ın sözlerine CHP'nin sesini çıkarmamasının sebebi de bu değil mi?

Geldik, zurnanın zırt dediği yere:

Her olayı-sorunu salt sayıysa indirgeyen nicelik, bir şeyin değerini belirleyen niteliği yendi ülkemizde…

Her şey rakamlara/ maddiyata indirgendi. 6'lı Masa ittifakının esasını da sadece “parmak hesabı” oluşturmuyor mu?

(...)

 

Siyasi hastalığa yol açan “Bebecan virüslerini” yazınca kimileri kızıyor! Diyorlar ki: “Erdoğan gitsin de ne olursa olsun!” (...)"

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı Torunları

Virüs kelimesi Bile Az bu şerfsize vatan Hayinine Ermeni Rum Yunan Alman Amarkan Fıransız İngiliz yahudi piçini Derhal Tirkiyeme İhannetten Acilen Asılmalı Buna O Ermeni Dölü Gandi kemal Çakalı Bisgide Asılmalı Acilen Baş komutanım Dünya Liderim Osmanlı Dorunu TC Devlet Başanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyfedididen Hükümetimdrn Ana yasa mahkemesi Yargıtay Gergini yapsınlar Deryhal İdam Edilisinler Bukadar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23