İHA tesisini görüntülerken yakalanan Rus gazeteciler sınır dışı edildi
İHA tesisini görüntülerken yakalanan ve gözaltına alınan NTV’ye bağlı 3 Rus gazeteci bugün sabah saatlerinde sınır dışı edildi.
İHA üretim tesisi çevresinde gizli çekim yaparken yakalanan ve gözaltına alınan Rus gazeteciler sınır dışı edidi.
İHA tesislerinde çekim yaparken yakalandılar
Rus haber kanalı NTV’ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, geçtiğimiz hafta İstanbul’da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınmıştı.
Serbest bırakıldılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgularının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Rus gazeteciler, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Rus gazeteciler sınır dışı edildi
Petrushko ve Malyshkin, sabah saatlerinde sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Gazeteciler Moskova havaalanında yakınları tarafından karşılandı.