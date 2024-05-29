İHA pilotu lisansı gelen öğrencilere ücretsiz verilecek! Uçak mühendisliği duyurdu! Dikkat çekti

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği öğrencileri için müjdeli bir haber var! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından TR-İHA-E-144 lisanslı İHA pilotu eğitimi yetkili eğitim kuruluşu olan SBÜ, öğrencilerine İHA Bakım-Onarım, Alan haritalama, ilaçlama, fotoğraflama ve pilotaj eğitimlerini ücretsiz olarak sunuyor.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir'in de katılımıyla gerçekleşen pratik uçuş eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Bu sayede havacılık sektöründe aranan birer uzman haline gelen SBÜ Uçak Mühendisliği öğrencileri, mezun olduktan sonra iş bulma konusunda da önemli bir avantaj elde etmiş oldular.

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