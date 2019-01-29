İğrenç olay! Önce istismar etti, sonra 20 TL verip evine bıraktı Antalya'nın Alanya ilçesinde cinsel istismarda bulunduğu 12 yaşındaki erkek çocuğa 20 TL vererek evine bırakan sapık, yargılandığı davada 36 yıl hapisle cezalandırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde erkek çocuk R.E.S.'ye (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Osman Ş. (53), karar duruşmasında 36 yıl hapse mahkum edildi. Alanya Gedevet Yaylası'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir tanıdığının evinde kalan Osman Ş., otomobiliyle ilçe merkezine giderken ailenin oğlu R.E.S'i de yanına aldı. İddiaya göre Osman Ş., araçta R.E.S'e cinsel istismarda bulundu, kimseye söylememesi konusunda da uyardı. Osman Ş., 20 TL verdiği çocuğu daha sonra evine bıraktı. R.E.S.'in olayı anlatması üzerine annesi, jandarmaya giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan Osman Ş., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Sanığa 36 yıl hapis cezası 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılanan Osman Ş., Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Kapalı görülen davanın karar duruşmasında, Osman Ş. suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatını talep etti. Yargılama sonunda Osman Ş., mahkeme heyetince 'Çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 36 yıl hapse mahkum edildi.

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