Igor Tudor Süper Lig'e dönüyor!
Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra Udinese'nin yolunu tutan ve şu an boşta olan Tudor, yeniden Türkiye'ye dönebilir.08 Kasım 2018 Perşembe 17:13
Üst üste 4 maç kazanıp sükse yaptıktan sonra 4 maçını da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da fatura teknik heyete kesildi. Turuncu-Yeşilliler'de teknik direktör Mesut Mesut Bakkal ve ekibiyle yollar ayrıldı.
IGOR TUDOR GÜNDEMDE
Fenerbahçe'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Turuncu- Yeşililler'de daha önce de adı gündeme gelen Igor Tudor'la masaya oturulacak.
Hırvat teknik adamın görüşme yapılması için şehre davet edildiği öğrenildi. Son olarak Udinese'yi çalıştıran Tudor'un da yeniden Türkiye'de Süper Lig'de takım çalıştırmaya oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Aytemiz Alanyaspor'da diğer hoca adayları ise Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez olduğu bildirildi.
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