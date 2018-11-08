THY- Noukşot
0553 313 94 23
impression

Igor Tudor Süper Lig'e dönüyor!

Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırdıktan sonra Udinese'nin yolunu tutan ve şu an boşta olan Tudor, yeniden Türkiye'ye dönebilir.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:13
Igor Tudor Süper Lig'e dönüyor!

Üst üste 4 maç kazanıp sükse yaptıktan sonra 4 maçını da kaybeden Aytemiz Alanyaspor'da fatura teknik heyete kesildi. Turuncu-Yeşilliler'de teknik direktör Mesut Mesut Bakkal ve ekibiyle yollar ayrıldı.

IGOR TUDOR GÜNDEMDE

Fenerbahçe'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör arayışları başladı. Turuncu- Yeşililler'de daha önce de adı gündeme gelen Igor Tudor'la masaya oturulacak.

Hırvat teknik adamın görüşme yapılması için şehre davet edildiği öğrenildi. Son olarak Udinese'yi çalıştıran Tudor'un da yeniden Türkiye'de Süper Lig'de takım çalıştırmaya oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Aytemiz Alanyaspor'da diğer hoca adayları ise Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:13
  1. SÜPER LİG Haberleri
  2. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kireçlenme hastalığı kadınlarda daha sık görülüyor!
    1. Kireçlenme hastalığı kadınlarda daha..
    2. Tutuklama talebini duyunca adliyenin..
    3. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları..
    4. Igor Tudor Süper Lig'e dönüyor!
    5. Yemek yerken fazla konuşmak..
    6. 4 kilo metamfetamin ele geçirildi
    7. Alın bir illet daha: LUPUS
    8. Çocuklarda menenjit belirtileri..
    9. CHP'den 'Türkçe ezan' açıklaması
    10. AVM inşaatından düşen işçi öldü
    11. Kanser riskinin nesillere..
    12. Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden tutuklandı
    13. Işık kirliliği uykumuzu zehir ediyor..
    14. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    15. Kanser için ameliyata alındı, ceviz..
    16. Büyük projeye Türkiye'yi davet ettiler!
    17. CHP’den skandal PYD açıklaması!..
    18. Karabük’te fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
    19. HAVAİST hatları neler? İstanbul..
    20. 30’a yakın subliminal mesaj bulundu!..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...