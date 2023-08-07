IGMG Bursa Şubesinin Açılışı Gerçekleşti

IGMG’nin Gökdere Kavşağındaki binasında gerçekleşen açılış töreninde konuşan IGMG Bursa Şube Başkanı Yunus Lekesiz programa katılanlara teşekkür ederek yoğun bir emek ve gayretle eğitim ve insani faaliyetlerine başladıklarını ifade etti.

Muharrem ayı olmasından dolayı açılış öncesi Ulu Cami’de 5 bin kişiye aşure ikram ettiklerini aktaran Lekesiz, yurt dışından ve ülkenin çeşitli noktalarından gelen konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

IGMG Türkiye Bölge Başkanı Ahmet Divleli’nin sahada etkin olan diğer vakıf ve derneklerle rakip değil kardeş olduklarının altını çizdiği konuşmasının ardından misafirlere hitap eden Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da IGMG bünyesindeki UNİAD ile geçmişten bugüne uzanan bir iletişimlerinin olduğunu vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise IGMG’ye ilişkin bilgisinin uzun yıllara sari olduğunu, yılar önce teşkilatların Almanya Köln’de bulunan genel merkezini ziyareti esnasında küresel çapta yapılan faaliyetleri öğrenmekten kıvanç duyduğunu iletti. Hac farizasını da IGMG/Hennes organizasyonu ile gerçekleştirdiğini belirten Aktaş, kendisinin de bir IGMG gönüllüsü olarak kabul edilmesini istedi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de yarım asrı aşan bir teşkilat tecrübesini vatanlarında da aktarma kararı aldıklarını söyledi. Binanın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden Ergün yapılan hizmetlerin cihat anlayışı ile yapılması gerektiğine işaret etti. Cihat kavramının düşmanlaştırılmak istenmesine tepki gösteren Ergün, “En büyük ibadet cihattır. Her ibadetin bir zamanı, mevsimi ve yöntemi vardır ama cihat her zaman ve çok çeşitli yöntemlerle ifa edilecek bir ibadettir. Cihat yaşatmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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Açılışa Yıldırım Belediye Başkan Vekili Mücahit Bozkurt, Bursa İl Müftü Vekili Ömer Ayan, İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.