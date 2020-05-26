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Aktüel

Iğdır'ın sokakları 4 günlük kısıtlamada tadilata girdi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 20:53:46 -
Iğdır'ın sokakları 4 günlük kısıtlamada tadilata girdi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada, cadde, sokak ve yollar onarıldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, belediye ekiplerinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakların bakımının yapılması için talimat verdi.

Ekipler, caddeler boş durumdayken ağaç budama, rögar kapakları tamiri, metruk alanların yıkımı, bozuk yolların onarılması gibi işlemlerin büyük bir bölümünü 4 günde tamamladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ünlü, "Nice güzelliklere hep birlikte yol almak için kentimizi birlikte yöneteceğiz. Iğdır Belediyesi olarak örnek bir şehir olmak ve huzurlu, güvenli, müreffeh bir yaşam ortamı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kısıtlama boyunca kent merkezindeki tüm caddeler itfaiye ekiplerince yıkandı.

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