Iğdır’dan tüm Türkiye’ye yayıldı… Her şey bu şema ile başladı

FETÖ'nün TSK'ya sızmış kripto elemanlarını bir bir ele veren ankesör soruşturmalarının hikâyesine Sabah Gazetesi ulaştı. İşte Iğdır'dan Tekirdağ'a oradan da tüm Türkiye'de çözülmeyi sağlayan ankesör soruşturmalarının hikâyesi:



Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı 2017'de FETÖ operasyonu yürüttü. Bir FETÖ üyesi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Savcılıkta verdiği ifadesinde örgütün düzenlemiş olduğu sözde dini sohbetlerdeki arkadaşlarının ismini verdi. Verdiği isimlerden bir tanesi de Tekirdağ'da halen görev yapan astsubay Muhammet Ö.'ydü. Savcılık, ifade doğrultusunda Muhammet Ö.'nün dosyasını ayırarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bu bilgi doğrultusunda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki terör savcısı Emrah Yıldırım Astsubay Muhammet Ö.'yü gözaltına aldırdı. FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alınan Muhammet Ö. sorgusunda 3 gün susma hakkını kullandı. Bu sürede eşi doğum yaptı. Doğumu öğrenen savcı, yeni doğan bebeğin fotoğrafını çektirdi. Fotoğraf babaya gösterildi. Gözyaşlarına boğulan baba ifade vermeyi kabul etti. Şüphelinin 1 Şubat 2017'de ifadesi alındı. İfadesi sayesinde de "Ankesörlü/kontörlü telefonlardan ardışık arama tekniği" ortaya çıkarıldı.

Savcının talimatıyla ilk etapta Muhammet Ö.'nün HTS kayıtları alındı. Bu kayıtlardan şüpheliyle ankesörlü telefondan görüşen örgütün mahrem ağabeyleri tespit edildi. Her birinin 5 yıllık HTS kayıtları tek tek incelendi. Savcılık iki ay sonra FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanma"nın kullanmış olduğu "Ankesörlü/kontörlü telefonlardan ardışık arama tekniği"ni tüm detaylarıyla tespit etti. Tekirdağ Başsavcısı Güngör Karakoç'un talimatıyla aynı yıl 31 Mart'ta düğmeye basıldı. Yapılan operasyonlarla 95 mahrem ağabey ile birlikte 500 muvazzaf asker yakalandı. Bunlardan 95'i etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu.





İşte FETÖ'nün ankesör haritası











3 bin 745 ankesör tek tek incelendi





FETÖ şüphelisi askerlerle ilgili hazırlanan son iddianamelere göre, ülkedeki tüm ankesörlü telefon hatlarının HTS kaydı çıkarıldı. Her bir şüphelinin Türkiye genelindeki 3 bin 745 ankesörlü telefon hattıyla ilişkisi incelendi. Şüphelilerin cep telefonlarının tüm bu hatlardan aranıp aranmadığı araştırıldı. Yapılan çalışmaların sonucu, tablolar ve grafikler halinde iddianamelere eklendi. Örneğin, İstanbul Üsküdar'daki bir büfede bulunan ankesörlü hattan 3 veya 5 kez aranan bazı şüpheli askerlerin, İstanbul'da bulunan 469, Türkiye genelindeki 3 bin 745 ankesör hattı tarandığında onlarca kez aranma kaydı tespit edildi. Bu aranmaların da şüphelilerin, daha önce görev yaptıkları diğer illerdeki FETÖ imamlarıyla irtibat sağlamak için yapıldığı ortaya çıkarıldı. Daha önce inkâr yoluna giden birçok FETÖ'cü asker, önlerine konulan bu deliller karşısında itirafçı olup, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundu.





Hücre tipi örgütlenme





İddianamede FETÖ'nün en geniş çaplı silahlı eylemi olan 15 Temmuz darbe girişiminin uzun zaman öncesinden örgütün hücre tipi örgütlenme modeline uygun olarak planlandığı vurgulandı. TSK'ya 80'li yıllardan itibaren sızmaya başlayan, 90'lı yıllardan sonra sızmayı sistematik şekilde gerçekleştiren FETÖ'nün halen mevcudiyetini sürdürmeye çalıştığı vurgulandı.