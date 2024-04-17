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Aktüel Iğdır’daki tuz mağaraları bayram tatilinde 10 bin ziyaretçi ağırladı
Aktüel

Iğdır’daki tuz mağaraları bayram tatilinde 10 bin ziyaretçi ağırladı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 13:47:00 -
Iğdır’daki tuz mağaraları bayram tatilinde 10 bin ziyaretçi ağırladı

Iğdır’daki tuz mağaralarını, Ramazan Bayramı tatilinde 10 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı’nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan mağaralar, Tuz Terapi Merkezi’ne dönüştürüldü. Yerin metrelerce altında, tamamı tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezinde, 2022’de valilik ve kaymakamlıkça çevre düzenlemesi ile ışıklandırma yapıldı.

Çalışmalar sonucu, solunum yolları rahatsızlıklarına yönelik hizmet veren mağaralar, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi ağırladı.

Tuzluca Kaymakamlığından edinilen bilgiye göre, bayram tatili boyunca tuz mağaralarını, çevre iller başta olmak üzere Nahçıvan, Gürcistan ve İran’dan 10 bin ziyaretçi gezdi.

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