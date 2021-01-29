Iğdır'da şüpheli akü polisi harekete geçirdi
Iğdır Merkez Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan şüpheli bir akü polisi harekete geçirdi. Bomba uzmanı ekipler şüpheli paketi kontrollü bir şekilde imha etti.
Iğdır'da bir cadde üzerine bırakılan şüpheli bir akü polisi alarma geçirdi.
Bomba paniği ekipleri harekete geçirdi
Edinilen bilgiye göre, Olay, Iğdır Merkez Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bırakılan akü, bomba olma ihtimaline karşı polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Kontrollü şekilde patlatıldı
Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler yola bırakılan aküyü fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Bölgede inceleme yapan ekipler, kapatılan yolu yaya ve araç trafiğine yeniden açtı.