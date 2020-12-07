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Aktüel Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Aktüel

Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Zanlıdan biri kalaşnikof marka 2 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:25:05 -
Iğdır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen N.K'yi yakalamak için zanlının Tuzluca ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda 1 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait şarjör ile 27 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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