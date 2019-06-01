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Iğdır’da şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi ailesinin yüreğine kor gibi düşerken, şehit Çubuk'un Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek için dün Iğdır'dan Afyonkarahisar'a bugün tarihli otobüs bileti aldığı öğrenildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:59
Iğdır’da şehit olan askerle ilgili kahreden detay

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un şehadet haberi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki ailesine verildi.

Şehidin, ilçeye bağlı Balçıkhisar köyündeki baba ocağına giden Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ile askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Çubuk'un ailesine acı haberi verdi.

Acı haber Kadir Gecesi sabahında geldi

Oğullarının şehadet haberini alan anne Selma ile baba Lokman Çubuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, bekar olduğu ve 3 kardeşinin bulunduğu bildirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi sabahında Iğdır'dan Afyonkarahisar'a acı haberin geldiğini söyledi.

"Vatan bölünmez, bayrak inmez"

Çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığı haberini üzülerek öğrendiklerini ifade eden Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Şehit Çubuk'un, asıl birliğinin İstanbul'da olduğunu, geçici olarak Iğdır'da görev yaptığını öğrendik. Bu sabah Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit oldu. Afyonkarahisar'ımızın ve ülkemizin başı sağ olsun. Bu mübarek ayda ve günlerde, hainler ve teröristler, bizim canımızı yaktılar. Allah da onları kahrı perişan eylesin. Vatan bölünmez, bayrak inmez. Gerekirse biz de her zaman göreve hazırız."

Bayram için otobüs bileti almış

Kumartaşlı, şehit Çubuk'un, Ramazan Bayramı'nı memleketinde geçirmek için dün Iğdır'dan Afyonkarahisar'a bugün tarihli otobüs bileti aldığını öğrendiklerini bildirdi.

Şehit Çubuk'un, telefonda görüştüğü yakınlarına, Afyonkarahisar'a geldiğinde kardeşlerine bayramlık almayı planladığını söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:59
  1. Iğdır
  2. İstanbul
  3. Türkiye-İran sınırı
  4. güvenlik güçleri
  5. piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk
  6. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya
  7. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı
  8. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan
  9. Lokman Çubuk
  10. Ramazan Bayramı
  11. bayramlık
  12. otobüs bileti
  13. Kadir Gecesi

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  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer2 sa önce
    Aziz..şehitlerimizin..mekanları..cennet..olsun.

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