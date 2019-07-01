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Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da hasadına başlanan kayısının kilogramı 4 ila 5 TL arasında alıcı buluyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır’da hasadına başlanan kayısının kilogramı 4 ila 5 TL arasında alıcı buluyor.


Iğdır’da yetişen kayısılar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum gibi büyükşehirler başta olmak üzere çevre il ve ilçelere gönderiliyor. İstanbul’da “Tokaloğlu veya Iğdır kayısısı” olarak satılan ürünün bu sene bahçe fiyatı 4 ila 5 TL’den başlıyor.


Kayısı alım satımı yapan esnaf Umut Meydo, Iğdır’da kayısı hasadının başladığını ve Türkiye‘de en kaliteli sofralık kayısının Iğdır’da yetiştiğini belirtti. Meydo, “Iğdır kayısısı sofralık olduğu için Malatya kayısısından daha güzeldir. Bu sene kayısı bol olduğu için, çiftçi umduğunu bulacak. Ürünün bol olması çiftçimizin işine yarayacak ve Iğdır ekonomisi canlanacak. Aldığımız kayısıyı iç piyasanın yanı sıra, soğuk hava depolu tırlar ile Rusya’ya ihraç ediyoruz. 4 ila 5 TL aldığımız kayısıları kalitesine göre ayırıp büyük şehirlere gönderiyoruz. Oralarda ise 7 ila 10 TL civarında satılıyor. Kayısı kalbin dostu, cilde ve kanser hastalığına iyi gelir. Her derde davadır. Çiftçinin, emeğinin karşılığını almasını temenni ediyorum” dedi.


Kaysı toplamaya gelen öğrenciler ise kayısı bahçelerinde kayısı toplayarak harçlıklarını çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.


Iğdır’da kayısı manavlarda 7 ila 10 TL arasında satılırken, 2019 yılı kayısı rekoltesinin yaklaşık 36 bin ton olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
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