Iğdır'da Kovid-19 kurallarını ihlal ederek bodrum katında okey oynayanlara ceza
IĞDIR (AA) - Iğdır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir binanın bodrum katında okey oynayan 33 kişiye, 31 bin 950 lira ceza kesildi.
Söğütlü Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katına dört kişinin girdiğini gören polis ekipleri, takibe başladı.
İçeri giren ekipler, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayan kişileri suçüstü yakaladı.
Ruhsatsız işletildiği tespit edilen mekandaki 32 müşteri ile 1 işletmeciye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 31 bin 950 lira ceza uygulandı.