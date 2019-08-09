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Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi ısırdı

09 Ağustos 2019 Cuma 17:05
Iğdır'da "koca engerek" bir kişiyi ısırdı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, nesli tükenme tehlikesinde olan "koca engerek"in ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Aktaş köyünde kırsal araziye çıkan Oğuz Tuncer, ot yığınlarının altından çıkan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan "koca engerek"in saldırısına uğradı.

Yılanın ısırdığı Tuncer, yakınları tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuncer, buradaki ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık durumu iyiye giden Tuncer, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan "koca engerek", Ağrı Dağı bölgesinde Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.

Türkiye'de genellikle Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayan "koca engerek" yılanının Doğu Anadolu'da yaşayan türü, çekilen fotoğraf ve görüntüler sayesinde Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü envanterine girmişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:05
  1. engerek yılanı
  2. ığdır
  3. Kocabaş engereği

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