Iğdır'da kaçak keklik avı yapan şahsa para cezası

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan araçta 3 yabani keklik ve kafesler ele geçirildi; 4 şüpheliye çeşitli ihlallerden toplam 72 bin 829 TL idari para cezası kesildi.

Iğdır’da kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Iğdır-Suveren Jandarma Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 adet yabani keklik ile 3 adet keklik kafesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.Ö., S.Ö., N.Ö. ve D.Ö. isimli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilere; koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, üreme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, avlanma süreleri dışında avlanma, canlı mühre kullanımı, tuzak ve kapanla avcılık yapılması ile avcılık belgesi olmadan avlanma gibi ihlallerden dolayı toplam 72 bin 829 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen kekliklerin ilgili birimlere teslim edildiği öğrenilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

