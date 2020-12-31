  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Iğdır'da kaçak avlananları sosyal medya paylaşımları ele verdi
Aktüel

Iğdır'da kaçak avlananları sosyal medya paylaşımları ele verdi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:16:55 -
Iğdır'da kaçak avlananları sosyal medya paylaşımları ele verdi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da sosyal medya paylaşımlarıyla tespit edilen 3 kaçak avcıya 46 bin 361 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin kent merkezi, Tuzluca ve Aralık ilçelerinde kaçak avlanıp sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığını tespit etti.

Valilik, Tuzluca ve Aralık kaymakamlıklarının ortak çalışmasıyla, kaçak avlananların kimlik ve adres bilgileri belirlendi.

Avcılara toplam 46 bin 361 lira ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden’dan büyük gaf
Dünya

Joe Biden’dan büyük gaf

Amerika'da 3 Kasım 2020’de yapılan seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen Kamala Har..
İran’dan açıklama! ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’
Dünya

İran’dan açıklama! ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’

İran, tüm Arap ülkelerine seslenerek, ‘Siyonistlere büyük felaket getireceğiz’ dedi.
Belediye binasına giremeyince soyundu
Gündem

Belediye binasına giremeyince soyundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay