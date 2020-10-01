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Aktüel Iğdır'da her yer Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı
Aktüel

Iğdır'da her yer Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle ev ve iş yerlerinin ay yıldızlı bayraklarla donatıldığı Iğdır'da, toplu taşıma araçlarındaki led ekranlarda ise "İki devlet tek millet, Türkiye-Azerbaycan" yazısı yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:20:05 -
Iğdır'da her yer Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı

IĞDIR (AA) - Iğdırlılar evlerine ve iş yerlerine astıkları ay yıldızlı bayraklarla, Azerbaycan'a destek verdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle Iğdır'da vatandaşlar, Azerbaycan'a destek amacıyla ev ve iş yerlerini ay yıldızlı bayraklarla donattı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla kentteki belediye minibüs ve otobüsleri de Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla süslendi. Toplu taşıma araçlarındaki led ekranlarda ise "İki devlet tek millet, Türkiye-Azerbaycan" yazısı yer aldı.

Esnaf İsmail Aras, AA muhabirine, Azerbaycan'ın bu zor gününde soydaşlarının maddi ve manevi yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan topraklarına yapılan saldırılara sessiz kalmayacaklarını ifade eden Aras, "Azerbaycan toprakları bizim için vatan toprağıdır. Bu nedenle kardeşlerimize yapılan saldırıda onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Biz bu saldırılara karşı üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız gereken açıklamayı yaptı, biz de millet olarak gerekirse cepheye gideriz, maddi ve manevi her şeye hazırız." diye konuştu.

İş yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asan Murat Taşkınsu da Azerbaycan'ın haklı davasında onların yanında olduklarını göstermek için bayrakları astıklarını belirterek, "Ermenilerin yaptığı saldırıları nefretle kınıyorum. Sadece Ermenileri değil, Ermenilerin arkasındaki güçleri de kınıyorum. Karabağ'da gönüllü savaşmak için Azerbaycan konsolosluğuna dilekçe vereceğim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.


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