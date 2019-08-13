Iğdır’da gıda denetimi sıklaştırıldı

Iğdır’da vatandaşların sağlıklı gıdalarla buluşmasını sağlamak, sağlıksız ve günü geçmiş gıda maddelerinin tüketiminin önüne geçmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda denetimi yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ederken, Kurban Bayramından dolayı bu denetimler daha da sıklaştırıldı. Öncelikle vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdalara ulaşması, iyi ve temiz gıda üretimi ve satışı yapan esnafında rahatladığı açıklandı. Bayram öncesi ve Bayram tatili süresince aralıksız olarak devam edecek denetimler sayesinde sahte gıda üretici ve satıcılarına büyük darbe vurulmakta. Vatandaşların sağlıklı gıda konusunda duyarlı olmaları, sağlıksız ve sahte ürünleri ‘Alo 174 Gıda Hattına’ ihbar etmeleri belirtildi.