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Iğdır’da deprem mi oldu? İşte son dakika açıklaması!

AFAD tarafından paylaşılan son dakika açıklamasına göre, Iğdır’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise söz konusu olan depremin 4.3 olarak kayıtlara geçti. Peki depremden zarar gören oldu mu? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:49:00 -
Iğdır’da deprem mi oldu? İşte son dakika açıklaması!

AFAD (Afet ve ACİL Durum Yönetimi Başkanlığı, Iğdır’da 4,4  büyüklüğünde deprem meydana geldiğini son dakika kodu ile duyurdu. AFAD’ın internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre saat 02.29’da Iğdır Merkez’de, 4,4 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu depremin 6,47 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Iğdır Merkez'de saat 02.29'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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