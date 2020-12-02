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Aktüel Iğdır'da çalınan 80 koyunu jandarma bulup sahibine teslim etti
Aktüel

Iğdır'da çalınan 80 koyunu jandarma bulup sahibine teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:15:03 -
Iğdır'da çalınan 80 koyunu jandarma bulup sahibine teslim etti

IĞDIR (AA) - Iğdır'da çalınan 80 koyun, jandarma ekiplerince bulundu.

Merkeze bağlı Elmagöl köyünde yaşayan Rıza Yeter, 30 Kasım tarihinde jandarma ekiplerine ulaşarak ahırından hayvanlarının çalındığını bildirdi.

Köye gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan incelemede Yeter'in ahırından 80 koyunun çalındığını belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, koyunların çalınarak Halfeli beldesine götürüldüğünü tespit etti.

Jandarma ekibi, sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla bulduğu koyunları Yeter'e teslim etti.

Koyunları çalan kişilerin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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