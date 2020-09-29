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Aktüel Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı
Aktüel

Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 11:48:27 -
Iğdır Üniversitesi Rektörü Alma, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Alma, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıların kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Yapılan saldırılar nedeniyle Azerbaycan tarafında sivil kayıpların yaşandığını hatırlatan Alma, "Tek millet iki devlet anlayışıyla her daim can Azerbaycan'ın yanındayız. Emperyalistlerin bölgedeki maşası olan Ermenistan'ın alçakça saldırısıyla şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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