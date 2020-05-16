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Iğdır tarihi ceza evi taşındı

Iğdır merkez Topçular Mahallesinde bulunan 67 yıllık B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tamamen boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:27:25 -
Iğdır tarihi ceza evi taşındı

Iğdır merkez Topçular Mahallesinde bulunan 67 yıllık B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tamamen boşaltıldı.


Iğdır merkez Topçular Mahallesinde bulunan ve 1953 yılında faaliyete başlayan 67 yıllık B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklu ve hükümlüler, yoğun güvenlik önlemleri altında, yeni yapılan Iğdır Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, bazı hükümlülerin tahliye edilmesi sonrası mahkûmiyetleri devam eden yaklaşık 100 kişi ise yeni yapılan cezaevine sevk edildi. Böylelikle 67 yıllık cezaevi kapanırken yeni yapılan ve içinde açık ve kapalı kadın ve çocuk koğuşları da bulunan cezaevi, hizmete açılmış oldu. Yeni yapılan cezaevindeki mahkûmlar için iş atölyeleri açılarak mahkûmların meslek öğrenmesi ve rehabilite edilebilmesi de amaçlanmaktadır.


Eski cezaevinin yeri ise Iğdır belediyesi tarafından parka dönüştürülecek.

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