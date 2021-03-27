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Oruç Iğdır Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Iğdır imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Iğdır Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Iğdır imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç ibadeti, İslam dininin beş temel esasından biridir. Oruç ibadeti, Allah’ın rızasını kazanmak için gün boyu yemekten, içmekten, nefsi arzulardan uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) oruç hakkında “Her şeyin bir zekatı olduğu gibi, bedenin zekatı da oruçtur.” buyurmuştur. Oruç ibadetini yerine getirmek için imsak ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Iğdır’ın imsak ve iftar vakti ne zaman ve Diyanet Iğdır imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 14:54:00 -
Iğdır Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Iğdır imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç ibadeti kişiye sabrı ve iyi ahlaklı olmayı öğreten bir ibadettir. Oruç, sadece bir şeyler tüketmek üzerine değil, aynı zamanda konuşmayı ve davranışları düzelten bir ibadettir. Bu özelliğinden dolayı orucun çok farklı bir yeri bulunuyor. Nefsi terbiye etme konusunda en sık kullanılan ibadet çeşidi oruçtur. Peki, oruç ayı olan Ramazan ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Iğdır İmsakiyesi 2021

 Iğdır'da ilk imsak 03.53'de ilk iftar 18.47'de olacak.

 

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