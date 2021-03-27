Iğdır Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Iğdır imsak ve iftar vakti ne zaman?

Oruç ibadeti, İslam dininin beş temel esasından biridir. Oruç ibadeti, Allah’ın rızasını kazanmak için gün boyu yemekten, içmekten, nefsi arzulardan uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) oruç hakkında “Her şeyin bir zekatı olduğu gibi, bedenin zekatı da oruçtur.” buyurmuştur. Oruç ibadetini yerine getirmek için imsak ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Iğdır’ın imsak ve iftar vakti ne zaman ve Diyanet Iğdır imsak ve iftar vakti ne zaman?