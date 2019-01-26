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İGDAŞ’tan online hizmet

İGDAŞ, birçok hizmetin cep telefonundan yapılabileceği yeni uygulamasını İstanbulluların hizmetine sundu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:25
İGDAŞ’tan online hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, İstanbullulara sunduğu hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. İGDAŞ’ın İstanbulluların hizmetine sunduğu mobil uygulama ile fatura, bağlantı, abonelik, randevu, fesih gibi birçok hizmet artık cep telefonlarından kolaylıkla yapılabilecek. Gerçek kişilerin e-Devlet şifresi ile giriş yaparak faydalanabileceği sistemden, tüzel ve ticari müşteriler vergi numarası veya sözleşme hesabını kullanarak yararlanabilecek. İGDAŞ Mobil Uygulaması, doğalgazını açtırmak isteyenlere başvuru sürecinde, projelerinin durumunu canlı olarak takip imkânı da sunacak.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:25
  1. İGDAŞ
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. e-Devlet
  4. İGDAŞ Mobil Uygulaması

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