“İGA’ya yeni ortak alınmayacak”

Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuru yapısını değerlendiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şirkete yeni bir ortak alınmayacağını söyledi ve İGA’da son dönemde değişen hissedarlık yapısı ile ilgili “Yeni bir ortak alınmayacak şu aşamada. Başka bir ortağın çıkma durumu da yok. THY’nin ortak olma durumu da yok. THY zaten ne ‘Sabiha Gökçen için ne yeni havalimanı için herhangi bir şey düşünmüyorum’ şeklinde açıklama yaptı, bunlar doğru değil. THY’nin ne Sabiha’yı ne de yeni havalimanını alması rekabet şartlarına uygun değil” dedi.