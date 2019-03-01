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“İGA’ya yeni ortak alınmayacak”

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, önemli açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 16:05
“İGA’ya yeni ortak alınmayacak”

Kolin İnşaat’ın İstanbul Havalimanı’nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA’daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurulu’na başvuru yapısını değerlendiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, şirkete yeni bir ortak alınmayacağını söyledi ve İGA’da son dönemde değişen hissedarlık yapısı ile ilgili “Yeni bir ortak alınmayacak şu aşamada. Başka bir ortağın çıkma durumu da yok. THY’nin ortak olma durumu da yok. THY zaten ne ‘Sabiha Gökçen için ne yeni havalimanı için herhangi bir şey düşünmüyorum’ şeklinde açıklama yaptı, bunlar doğru değil. THY’nin ne Sabiha’yı ne de yeni havalimanını alması rekabet şartlarına uygun değil” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:05
  1. Kolin İnşaat
  2. İstanbul Havalimanı
  3. İGA
  4. Cengiz İnşaat
  5. Rekabet Kurulu
  6. Nihat Özdemir
  7. Limak Holding

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