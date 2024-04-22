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Gündem İGA İstanbul Havalimanı’nı “Çocuklar ve 23 Nisan Coşkusu Sardı"
Gündem

İGA İstanbul Havalimanı’nı “Çocuklar ve 23 Nisan Coşkusu Sardı"

Yeniakit Publisher
2024-04-22 17:38:00 -
İGA İstanbul Havalimanı’nı "Çocuklar ve 23 Nisan Coşkusu Sardı"

İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan’da çocukların coşkusunu paylaşıyor. Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir reklam filmiyle dünyaya duyuruyor.

Küresel buluşma merkezi konumuyla dünyanın her köşesinden milyonlarca misafiri ağırlayan İGA İstanbul Havalimanı, ülkemizin en önemli kültür ve değerlerini terminalde yaşatarak dünyaya tanıtmaya devam ediyor. İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan “İGA İstanbul Havalimanı Çocuklar Tarafından Sarıldı!” isimli reklam filmiyle izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor.

Reklam filminde, İGA İstanbul Havalimanı’na ‘sızan’ çocuklar, 23 Nisan’ı kutlamak için hazırladıkları ‘gizli’ planlarını uygulamaya başlıyorlar. Havalimanı’nın operasyon merkezine giren minik misafirlerinden biri, içtenlikle ifade edilen duygularla, bayram coşkusunu ve anlamını vurgulayan mesajlarını iletiyor: “Lütfen Dikkat! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı coşku ve gururla kutluyor, bu heyecana ortak olmanız için sizleri de 23 Nisan’da terminalimize davet ediyoruz.” 

Büyüklerden habersiz şekilde kutlama yapmayı planlayan çocukları ise bir sürpriz bekliyor. İGA İstanbul Havalimanı tarafından hazırlanan coşkulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çocukları hem şaşırtıyor hem de sevindiriyor. 

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