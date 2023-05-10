İGA İstanbul Havalimanı Web Sitesini ve Mobil Uygulamasını Yeniledi

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli aktarma merkezi olma özelliğini taşıyan İGA İstanbul Havalimanı, kurumsal hedefleri doğrultusunda kullanıcı ve ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek ve kurumsal yapısını dijital ortamda da en iyi şekilde yansıtmak için web sitesini ve mobil uygulamasını yeniledi.

Sade ve kullanışlı bir tasarıma kavuşan www.istairport.com, oldukça açık ve kullanıcı dostu bir arayüze kavuştu. Şu anda alternatif 7 dil ile hizmet veren İstanbul Havalimanı’nın yeni web sitesi, yeni çizgi ve perspektifiyle özgün bir hale getirildi.Bu tasarım yaklaşımıyla, her yaştan kullanıcıya hitap eden doğru yönlendirmelerin sade bir görünümle buluştuğu modern, düzenlenebilir ve fütüristik bir çalışma olması hedeflendi.

Bu noktada www.istairport.com ile;

Terminal giriş, pasaport ve iç hatlar kontrol bekleme bölgelerinin yoğunluk bilgilerini canlı olarak öğrenilmesi,

Otoparkların yoğunluğunu gösteren ‘Otopark Uygunluk’ bilgilerine erişim kolaylığı,

Otoparkta aracının yerini unutanlar için ‘Arabam Nerede’ özelliği,

Alışveriş, Yeme & İçme alanlarında yer alan tüm markalara ait detaylı bir filtreleme ve kategori sisteminin yanı sıra restoran, kafe ve mağazaların lokasyon bilgilerine 360 harita ve terminal haritası ile kolayca ulaşma imkânı sunuldu.

Dijital müşteri yolculuğuna temel oluşturacak uygulama deneyimini yenileme ve iyileştirme amacı ile Istanbul Airport Mobil Uygulaması da yeniden güncellendi. Tüm modüller yeniden düzenlenerek, yeni eklemeler ile ziyaretçilerin dijital seyahat deneyimini uçtan uca mobil uygulama üzerinde gerçekleştirilmek amacıyla iyileştirmelerin yapılması amaçlandı.

Bu noktada Istanbul Airport Mobil Uygulaması ile;

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