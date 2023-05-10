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Ekonomi İGA İstanbul Havalimanı Web Sitesini ve Mobil Uygulamasını Yeniledi
Ekonomi

İGA İstanbul Havalimanı Web Sitesini ve Mobil Uygulamasını Yeniledi

Yeniakit Publisher
2023-05-10 17:41:00 - 2023-05-10 17:41:40
İGA İstanbul Havalimanı Web Sitesini ve Mobil Uygulamasını Yeniledi

Güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden olan İGA İstanbul Havalimanı, www.istairport.com web sitesinin ve Istanbul Airport Mobil Uygulamasının tasarım ve altyapısını yeniledi. Tekrarlayan yapıları kaldırarak daha sade ve yalın bir akış yakalayan İGA İstanbul Havalimanı, yenilenen dijital kanalları ile kullanıcıların aradıklarına çok daha basit ve rahat erişebilecekleri bir arayüze geçmiş oldu.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli aktarma merkezi olma özelliğini taşıyan İGA İstanbul Havalimanı, kurumsal hedefleri doğrultusunda kullanıcı ve ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek ve kurumsal yapısını dijital ortamda da en iyi şekilde yansıtmak için web sitesini ve mobil uygulamasını yeniledi.

Sade ve kullanışlı bir tasarıma kavuşan www.istairport.com, oldukça açık ve kullanıcı dostu bir arayüze kavuştu. Şu anda alternatif 7 dil ile hizmet veren İstanbul Havalimanı’nın yeni web sitesi, yeni çizgi ve perspektifiyle özgün bir hale getirildi.Bu tasarım yaklaşımıyla, her yaştan kullanıcıya hitap eden doğru yönlendirmelerin sade bir görünümle buluştuğu modern, düzenlenebilir ve fütüristik bir çalışma olması hedeflendi. 

Bu noktada www.istairport.com ile;

  • Terminal giriş, pasaport ve iç hatlar kontrol bekleme bölgelerinin yoğunluk bilgilerini canlı olarak öğrenilmesi,
  • Otoparkların yoğunluğunu gösteren ‘Otopark Uygunluk’ bilgilerine erişim kolaylığı,
  • Otoparkta aracının yerini unutanlar için ‘Arabam Nerede’ özelliği,
  • Alışveriş, Yeme & İçme alanlarında yer alan tüm markalara ait detaylı bir filtreleme ve kategori sisteminin yanı sıra restoran, kafe ve mağazaların lokasyon bilgilerine 360 harita ve terminal haritası ile kolayca ulaşma imkânı sunuldu.

Dijital müşteri yolculuğuna temel oluşturacak uygulama deneyimini yenileme ve iyileştirme amacı ile Istanbul Airport Mobil Uygulaması da yeniden güncellendi. Tüm modüller yeniden düzenlenerek, yeni eklemeler ile ziyaretçilerin dijital seyahat deneyimini uçtan uca mobil uygulama üzerinde gerçekleştirilmek amacıyla iyileştirmelerin yapılması amaçlandı.

Bu noktada Istanbul Airport Mobil Uygulaması ile;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

  • Profil oluşturma ekranı ile yeni dijital dünyadaki yenilikleri müşterilere sunuldu.
  • Ana sayfada kişiselleştirilmiş tasarım sağlanarak müşterilerin tüm fonksiyonlara erişimi kolaylaştı.
  • Keşfet ekranında müşterinin deneyimlemesi istenen alanların vurgulanarak pratik filtreleme imkânı getirildi.
  • Uçuşlar ekranında birden fazla uçuşu takip etme ve uçuş ile ilgili daha detaylı bilgilendirme yapılması ve yolculuk adımlarında sürekli yönlendirilmesi amaçlandı.
  • Kampanyalar ekranında kullanıcı alışkanlıklarına göre ilgili kampanyaların ön plana çıkarılması ve ziyaretçilerin İGA Pass’li olmaya yönlendirilmesi hedeflendi.
  • İGA Pass ekranında premium hissiyatı yaratan yeni tasarım ile paket ve hizmetlerin ayrı ayrı gösterimi, kalan hakların ve adetlerin detaylı gösterimi, satış artırıcı yönlendirmelere ilişkin bildirimlerin gösterimi amaçlandı.
  • Havalimanı kılavuzundaki tüm kategori yapısı korunarak görsel olarak daha kullanıcıya hitap eden bir versiyon haline dönüştürüldü ve kullanım kolaylığı ön plana çıkarıldı.
  • ‘Sevdiğini Takip Et’ fonksiyonu ile kişiler arasındaki etkileşimi artırmak için interaktif bir fonksiyon oluşturuldu ve yakın zamanda kullanıcı ile fonksiyonun buluşturulması için çalışmalara başlandı.
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