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İGA iş ilanları İstanbul Havalimanı personel alım ilanı 3. havalimanı iş ilanları 2019

Türk Hava Yolları-İGA son dakika personel alım ilanı. Atatürk Havalimanı 7 Nisan’da 29 Ekim’de ilk etabı açılan ve dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’na taşınıyor olmasıyla birlikte İGA İstanbul Havalimanı personel alımlarının olup olmayacağı araştırılıyor. İGA; personel, eleman, işçi, memur alımı ilanları ile insan kaynakları iş ilanları, iş başvuru formu gibi iş başvurusu merak ediliyor. İGA güvenlik alımı mı yapıyor? İstanbul yeni havalimanı iş başvurusu nereye ve nasıl yapılacak? 3. havalimanı iş başvurusu şartları nedir, yaş sınırı var mı ve işçiler ne kadar maaş alacak?

28 Mart 2019 Perşembe 11:30
İGA iş ilanları İstanbul Havalimanı personel alım ilanı 3. havalimanı iş ilanları 2019

Türk Hava Yolları-İGA son dakika personel alım ilanı. Atatürk Havalimanı 7 Nisan’da 29 Ekim’de ilk etabı açılan ve dünyanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’na taşınıyor olmasıyla birlikte İGA İstanbul Havalimanı personel alımlarının olup olmayacağı araştırılıyor. İGA; personel, eleman, işçi, memur alımı ilanları ile insan kaynakları iş ilanları, iş başvuru formu gibi iş başvurusu merak ediliyor. İGA güvenlik alımı mı yapıyor? İstanbul yeni havalimanı iş başvurusu nereye ve nasıl yapılacak? 3. havalimanı iş başvurusu şartları nedir, yaş sınırı var mı ve işçiler ne kadar maaş alacak?

İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı inşaa eden İGA 2019 yılında da personel alımı yapıyor. İstanbul Havalimanı için kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi alınacak. İGA başvuru formunu erişime açtı. Peki yeni havalimanı iş başvurusu nereye ve nasıl yapılacak? 3. havalimanı iş başvurusu şartları nedir, yaş sınırı var mı ve işçiler ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar Peki 3. havalimanı iş başvurusu yapma formu nerede, nasıl doldurulur?

İstanbul Havalimanı personel alım ilanı son dakika

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

İGA personel başvuruları

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını yapabilecekler.

İGA personel alım başvuru şartları

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

İGA güvenlik görevlisi alımı genel nitelikleri

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Tercihen Sivil Havacılık (SHT 17.2) Sertifikası olan,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş,

Boy kilo orantısı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Diksiyonu düzgün,

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,

8 saat vardiyalı çalışabilecek,

İGA iş tanımı

Kadın & Erkek Güvenlik Görevlisi Adayları:

Dünyanın en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere,İGA Güvenlik Hizmetleri bünyesinde istihdam edilecek, 25 yıllık görev süremizde bizimle çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı + SGK

Kadın ve Erkek Güvenlik Görevlilerimiz için ücretsiz 4'er kişilik lojman imkânımız ve sosyal alanlarımız bulunmaktadır. İGA güvenlik görevlisi başvuruları 29 Kasım 2018'de sona erecektir. İGA güvenlik görevlisi ve diğer pozisyonlarda iş başvurusu kurumun internet sitesi üzerinden veya kariyer üzerinden yapılmakta.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:30
  1. İGA iş ilanları
  2. İstanbul Havalimanı personel alım ilanı
  3. 3. havalimanı iş ilanları 2019
  4. İGA personel alım başvuru şartları
  5. İstanbul Havalimanı personel alım ilanı son dakika

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