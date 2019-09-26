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İftiracı Altaylı’nın paralarıyla başörtüsü alınacak

Küfürbaz Fatih Altaylı’ya açtığı tazminat davasını kazanan Şenocak, 10 bin liralık tazminatın bir kısmını başörtüsü alınmak üzere İHL ve medrese talebesi kızlara bağışlayacağını duyurdu.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:33
İftiracı Altaylı’nın paralarıyla başörtüsü alınacak

 Haber Merkezi 

İslam âlimlerine yalan ve iftiralarla saldıran nefret yobazlarına mahkemeden bir tokat daha geldi. 28 Şubat’ın karanlık kalemlerinden Fatih Altaylı, İlahiyatçı İhsan Şenocak’a yönelik iftira içerikli yazısından dolayı tazminat cezasına çarptırıldı.

İftiranın bedeli 10 bin tl

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi’nin (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak’ın gazeteci Fatih Altaylı’ya açtığı dava neticelendi. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada, haberturk yazarı Fatih Altaylı’nın Şenocak Hoca’ya 10 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. İhsan Şenocak’ın avukatı Rıdvan Kılıç, yaptığı açıklamada, “Müvekkilim İhsan Şenocak adına Fatih Altaylı ve Habertürk Gazetesi’ne karşı açmış olduğumuz davada ‘Fatih Altaylı’nın 2018’de yayınladığı bir köşe yazısında Şenocak’a attığı iftira ve kullandığı edep dışı ifadeler sebebiyle’ 10 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmiştir” dedi.

Yarısı İHH’ya, Yarısı İLe İHL’li kızlara başörtüsü alınacak

Altaylı’ya açtığı davayı kazanan İhsan Şenocak Hoca, 10 bin liralık tazminatı bir kısmını başörtüsü alınmak üzere İHL ve medrese talebesi kızlara bağışlayacağını duyurdu. Şenocak Hoca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “28 Şubatta Müslüman kızlara ağır hakarette bulunan Fatih Altaylı’nın iftiralarından kazandığım 10 bin liralık tazminatın yarısını ‘İslam Örtüsü’ almaları için İmam Hatip ve Medreselerde okuyan İslam’ın kızlarına diğer yarısını da İdlib’de ekmek dağıtması için İHH’ya göndereceğim” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:33
  1. İslam âlimleri
  2. 28 Şubat
  3. Fatih Altaylı
  4. İlahiyatçı İhsan Şenocak
  5. tazminat cezası
  6. İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi’nin (İFAM) Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak
  7. gazeteci Fatih Altaylı
  8. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi
  9. haberturk yazarı Fatih Altaylı
  10. Şenocak Hoca
  11. İhsan Şenocak’ın avukatı Rıdvan Kılıç
  12. İhsan Şenocak Hoca
  13. başörtüsü
  14. İHL
  15. medrese

YORUM YAZ

  • CihanCihan32 dk önce
    Allahu Tealanın kelamını ve kitabını emir ve yasaklarını hiç bir mevki makamdan korkmadan(zaten olması gereken) açık ve net aktaran çok değerli bir hocamız olarak İhsan Şenocak Hocamızı diyanet işleri başkanı olarak görmeyi canı gönülden isterim.
  • MalatyalıMalatyalı34 dk önce
    Iyi olmus. Adamin. Parasi azicik helal yere gitsin belki obur dunyada kendine kefaret olur
  • hizipsavarhizipsavar40 dk önce
    haberi yaparken o hakarete sebep olan kısmıda belirtseniz ceza aldı ama neden aldı bilmiyoruz.
  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    Bu adamın başına Dr. yazıyorsunuz, okuyanlar tıp doktoru zannedecek. Bu adam ilahiyat fakültesi doktorası olduğu için dr. ünvanı var, yani hastane doktoru falan değil.

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