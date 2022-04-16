İftara yetişecek kolay çorba | Az malzemeli 5 dakikada hazırlanacak çorba
Nefis kolay çorba tarifi | İftar sofralarına yetiştirmek için leziz olduğu kadar kolay bir çorba tarifi arayanlar "Az malzemeli kolay çorba nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, un çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü un çorbası tarifi
İftar sofralarında çorba olmazsa olmazlardandır. İftara kısa bir süre kala yemek yetiştirecek olanlar ise ‘Pratik çorba tarifi’ konusunu araştırıyor. İşte, tam kıvamında az malzemeleri un çorbası tarifi:
İftara yetişecek kolay çorba
Malzemeler:
- 1 çay bardağı un
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- Kuru nane
- Pul biber
- Su
Az malzemeli 5 dakikada hazırlanacak çorba
Tencerenin içerisine zeytinyağı ve tereyağını alın.
Yağın içerisine unu ekleyip kavurun.
Unun kokusu çıkınca ocağın altını kısıp salçayı ve baharatları ilave edin.
Ardından iki bardak su ekleyin. Kıvam katı olursa su ekleyebilirsiniz.
Son olarak tuzu ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.
Afiyet olsun.