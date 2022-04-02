İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?
İftar ne zaman kaç saat var? Mübarek ramazan ayı huzur ve bereketiyle başladı. Oruç tutanlar ise iftara kaç saat kaldığını araştırmaya başladı. Peki, iftar saat kaçta? İstanbul iftar saati | Ankara İftar saat kaçta? İzmir akşam ezanı saat kaçta? İl il iftar saatleri:
Ramazan ayı başladı. Oruç tutan milyonlar ise iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün oruçlar saat kaçta açılacak?
İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?
2 Nisan Cumartesi günü iftar vakitleri:
Adana 19.08
Adıyaman 18.57
Afyonkarahisar19.28
Ağrı 18.39
Amasya19.09
Ankara19.20
Antalya19.27
Artvin 18.45
Aydın 19.39
Balıkesir 19.40
Bilecik 19.32
Bingöl 18.49
Bolu 19.26
Burdur 19.29
Bursa 19.35
Çanakkale 19.46
Çankırı 19.17
Çorum 19.12
Denizli 19.34
Diyarbakır 18.49
Edirne 19.46
Elazığ 18.54
Erzincan 18.53
Erzurum 18.46
Eskişehir 19.29
Gaziantep 19.00
Giresun 18.59
Gümüşhane 18.54
Hakkari18.35
Hatay 19.05
Isparta 19.28
Mersin19.11
İstanbul 19.36
İzmir 19.42
Kars 18.39
Kastamonu 19.17
Kayseri 19.09
Kırklareli 19.44
Kırşehir19.14
Kocaeli 19.32
Konya 19.20
Kütahya 19.31
Malatya 18.57
Manisa19.41
Kahramanmaraş 19.02
Mardin18.47
Muğla 19.36
Muş 18.45
Nevşehir 19.12
Niğde 19.11
Ordu 19.01
Rize 18.50
Sakarya19.30
Samsun19.07
Siirt 18.42
Sinop 19.12
Sivas 19.03
Tekirdağ 19.42
Tokat 19.05
Trabzon 18.53
Tunceli18.53
Şanlıurfa 18.55
Uşak 19.33
Van 18.37
Yozgat 19.12
Zonguldak 19.25
Aksaray 19.14
Bayburt 18.51
Karaman 19.17
Kırıkkale 19.17
Batman18.46
Şırnak 18.40
Bartın 19.23
Ardahan 18.41
Iğdır 18.35
Yalova 19.35
Karabük 19.22
Kilis 19.01
Osmaniye 19.05
Düzce 19.27