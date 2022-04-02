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Oruç İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?
Oruç

İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?

İftar ne zaman kaç saat var? Mübarek ramazan ayı huzur ve bereketiyle başladı. Oruç tutanlar ise iftara kaç saat kaldığını araştırmaya başladı. Peki, iftar saat kaçta? İstanbul iftar saati | Ankara İftar saat kaçta? İzmir akşam ezanı saat kaçta? İl il iftar saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-04-02 11:16:00 -
İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?

Ramazan ayı başladı. Oruç tutan milyonlar ise iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün oruçlar saat kaçta açılacak?

İftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı?

2 Nisan Cumartesi günü iftar vakitleri:

Adana   19.08

Adıyaman           18.57

Afyonkarahisar19.28    

Ağrı        18.39

Amasya19.09

Ankara19.20

Antalya19.27

Artvin   18.45

Aydın    19.39

Balıkesir               19.40

Bilecik                   19.32

Bingöl   18.49

Bolu       19.26

Burdur  19.29

Bursa    19.35

Çanakkale           19.46

Çankırı  19.17

Çorum  19.12

Denizli  19.34

Diyarbakır           18.49

Edirne   19.46

Elazığ     18.54

Erzincan               18.53

Erzurum                              18.46

Eskişehir              19.29

Gaziantep           19.00

Giresun                18.59

Gümüşhane      18.54

Hakkari18.35

Hatay    19.05

Isparta  19.28

Mersin19.11

İstanbul               19.36

İzmir      19.42

Kars       18.39

Kastamonu        19.17

Kayseri                 19.09

Kırklareli              19.44

Kırşehir19.14

Kocaeli                 19.32

Konya   19.20

Kütahya               19.31

Malatya               18.57

Manisa19.41

Kahramanmaraş              19.02

Mardin18.47

Muğla   19.36

Muş       18.45

Nevşehir             19.12

Niğde    19.11

Ordu     19.01

Rize       18.50

Sakarya19.30

Samsun19.07

Siirt        18.42

Sinop    19.12

Sivas      19.03

Tekirdağ              19.42

Tokat    19.05

Trabzon               18.53

Tunceli18.53

Şanlıurfa              18.55

Uşak      19.33

Van        18.37

Yozgat  19.12

Zonguldak          19.25

Aksaray                19.14

Bayburt               18.51

Karaman             19.17

Kırıkkale              19.17

Batman18.46

Şırnak   18.40

Bartın    19.23

Ardahan              18.41

Iğdır       18.35

Yalova   19.35

Karabük               19.22

Kilis        19.01

Osmaniye           19.05

Düzce   19.27

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