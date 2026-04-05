BAE'den son dakika haberi! Hor Fakkan Limanı hedef alındı: Can kaybı yok, durum kontrol altında!
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) stratejik noktalarından biri olan Şarika Emirliği’ndeki Hor Fakkan (Khor Fakkan) Limanı’na yönelik bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Şarika Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan resmi açıklamada, emniyet ve acil durum birimlerinin olay yerine anında müdahale ettiği ve durumun tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika Emirliği'ndeki Hor Fakkan Limanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.
Şarika Hükümeti Medya Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hor Fakkan Limanı'nın hedef alındığı ve yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.
Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığına işaret edilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.