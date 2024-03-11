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Gündem İftar çadırı CHP'yi rahatsız etti! Etrafını kuşattılar
Gündem

İftar çadırı CHP'yi rahatsız etti! Etrafını kuşattılar

Yeniakit Publisher
2024-03-11 00:31:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Kadıköy’de kurulan AK Parti’nin iftar çadırını kuşattı.

Mübarek Ramazan ayında yurdun birçok noktasına kurularak vatandaşın hizmetine sunulması planlanan iftar çadırı CHP'yi rahatsız etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Kadıköy’de kurulan AK Parti’nin iftar çadırını kuşattı. Alanda onlarca zabıta aracı ve personeli hazır bekletiliyor.

İBB yönetimince zabıta ekiplerine, sabaha karşı iftar çadırına operasyon yapılması ve çadırın sökülmesi talimatı verildiği öğrenildi.

"50 tane arabayı yığmışlar"

Çadırda görevli bir personel, İBB'nin iftar çadırını kapatmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıntı yapmışız. Bakar mısınız. Kaç tane zabıta aracı. Minibüsler, otobüsler, kamyonlar... Sanki çok büyük bir sıkıntı var. 50 tane arabayı yığmışlar böyle.
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Çadırın etrafına bakın. Sanki çok büyük bir şey var. Çadırın dört tarafını çevirip kapatmışlar. Bu nasıl bir zihniyettir. İnsanların iftarını engelleyecek nasıl bir mantıktır. Ben anlamayamadım.

Bir bakın ya Allah rızası için. Mübarek ayda yapılacak iş mi? Dertleri nedir anlayabilmiş değilim."

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