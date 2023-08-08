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Siyaset İfşa oldu! Zafer Partisi, Esed Rejimi'ne mi hizmet ediyor?
Siyaset

İfşa oldu! Zafer Partisi, Esed Rejimi'ne mi hizmet ediyor?

Yeniakit Publisher
2023-08-08 10:36:00 -
İfşa oldu! Zafer Partisi, Esed Rejimi'ne mi hizmet ediyor?

Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Bakanlığı'nın logosuyla Zafer Partisi'nin logosunun benzerliği, dikkat çekti.

Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Bakanlığı'nın logosuyla Zafer Partisi'nin logosunun benzerliği, dikkat çekti.

Suriyeliler hakkında kara propaganda yürüterek halkı kin ve düşmanlığa sevk eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada tiye alındı.

Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Bakanlığı'nın logosuyla Zafer Partisi'nin logosunun benzerliği, sosyal medyada alay konusu oldu.

Daily Ummah
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Yorumlar

Hasel

Bazıları bu adamı bilmeden, kimin peşine takılıyor.Zafer partisi imiş.Hadi ordan.

vatandaş

Mülteci, göçmen, suriyeli, afgan, ırak, iranlı İS TE Mİ YO RUZ. Bunlar Türkiyeden çıksaydı kiralar yarı fiyatına inerdi. Yerel seçim de oyumu ona göre kullanacam.
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