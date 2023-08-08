İfşa oldu! Zafer Partisi, Esed Rejimi'ne mi hizmet ediyor?
Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Bakanlığı'nın logosuyla Zafer Partisi'nin logosunun benzerliği, dikkat çekti.
Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Bakanlığı'nın logosuyla Zafer Partisi'nin logosunun benzerliği, dikkat çekti.
Suriyeliler hakkında kara propaganda yürüterek halkı kin ve düşmanlığa sevk eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyada tiye alındı.
Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Bakanlığı'nın logosuyla Zafer Partisi'nin logosunun benzerliği, sosyal medyada alay konusu oldu.