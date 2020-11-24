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Aktüel Ifo: Alman iş dünyasının morali ikinci dalgayla kötüleşiyor
Aktüel

Ifo: Alman iş dünyasının morali ikinci dalgayla kötüleşiyor

Ifo Başkanı Clemens Fuest: - "İş dünyasında belirsizlik arttı. Kovid-19'da ikinci dalga Almanya'nın ekonomik toparlanmasını kesintiye uğrattı"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:42:11 -
Ifo: Alman iş dünyasının morali ikinci dalgayla kötüleşiyor

BERLİN (AA) - Almanya'da geçen ay 92,5 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, kasımda 90,7 puana düşerken, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalara neden olmasının ardından Alman şirketlerin daha kötümser olduğu bildirildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Almanya İş Anketi nihai sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ekimde 92,5 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, Kovid-19 vakalarındaki artışın yeni kısıtlamalara neden olmasının etkisiyle bu ay 90,7 puana geriledi. Böylece endeks, 2 aydır art arda düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 94,7'den 91,5 puana, Mevcut Durum Endeksi de 90,4'ten 90 puana geriledi.

Ifo'nun anketine göre, görünüm, işletmelerin geçici olarak kapandığı özellikle hizmet sektöründe oldukça kötü olurken, imalat sektöründe ise şirketlerin mevcut durum değerlendirmelerinde belirgin bir şekilde iyileşme ve siparişlerde geçen aya göre daha yavaş da olsa yükselme görüldü.


- İş dünyasında belirsizlik arttı


Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın kasımda kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ifo İş Dünyası Endeksi, ekimde 92,5 puandan kasımda 90,7 puana indi. Düşüş, her şeyden önce şirketlerin çok daha karamsar beklentilerinin sonucuydu. Şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri de biraz daha kötüydü. İş dünyasında belirsizlik arttı. Kovid-19'da ikinci dalga, Almanya'nın ekonomik toparlanmasını kesintiye uğrattı."

Almanya'da ekonomi, ikinci çeyrekte yüzde 9,8 küçüldükten sonra üçüncü çeyrekte yüzde 8,5 genişlemişti. Dördüncü çeyreğin başındaki ekonomideki toparlanmaya rağmen Kovid-19 salgınında artan vaka sayısı, seyahat uyarıları ve yeni kısıtlamalarla ilgili endişelerin bundan sonraki süreçte toparlanmanın kırılgan kalmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Öte yandan, Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşürülmesi için 2 Kasım'da yeni tedbirler uygulanmaya başlanmıştı.

Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Angela Merkel'in, 25 Kasım'da, eyalet başbakanları ile Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Ekonomistler, yeni tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya'nın bu yıl yüzde 5,1 daralmasını, 2021'de ise yüzde 3,7 genişlemesini bekliyor.

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