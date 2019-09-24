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İflas sonrası İngiltere harekete geçti: Soruşturma açıldı

Küresel ekonomide büyük yankı uyandıran Thomas Cook'un iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İngiliz Hükümeti, şirketi iflasa giden sürecin sorumlusu olan yöneticiler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

24 Eylül 2019 Salı 17:53
İflas sonrası İngiltere harekete geçti: Soruşturma açıldı

İngiliz hükümeti, ünlü turizm şirketi Thomas Cook'un iflasında yöneticilerin rolünün incelenmesi için soruşturma talimatı verdi. İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, iflas sürecini yürüten Tasfiye İşlemleri İdaresi'ne mektup yazdı.

Leadsome, mektubunda, Thomas Cook'un iflasında şirket yöneticilerinin sorumluluğu olup olmadığının, aldıkları kararların kreditörler ya da çalışanların emeklilik planlarına zarar verip vermediğinin soruşturulması talimatı verdi.

Bu arada, İngiliz basınında, şirket yöneticilerine son 5 yıl içerisinde toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer aldı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dün sabah saatlerinde ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 17:53
  1. İngiltere
  2. Thomas Cook

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