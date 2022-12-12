İflas eden vücuda ısırgan otu: Çayı nasıl yapılır? Isırgan otu çayı faydaları ve zararları! Kabarık doğal liste

Yabani bir ot olarak karşımıza çıkan ısırgan otunun üzerinde bulunan tüyler tene direkt temas ettiğinde kaşıntı ve kızarıklığa neden olur. Bu durum ısırgan oturun haşerelere karşı savunma mekanizmasıdır.

Bunun dışında son derece şifalı bir bitkidir. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ısırgan otu, bolca antioksidan içerdiği için kanser tedavisine yönelik araştırmalarda sıkça kullanılır. Isırgan otu, çayı yapılarak tüketilebilen bitkilerdendir. Kan dolaşımını artırma özelliğine sahip olan ısırgan otu çayı bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Kanı temizlemek ve diyabet tedavisine yardımcı olmak gibi birçok faydası bulunur. Isırgan otu çayı stresi; azaltmaya, kan basıncını ve kan şekerini düzenlemeye, kolestrolü dengelemeye, ağrı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olan lezzetli ve çok faydalı bir içecektir.

Aynı zamanda bu çay, cilt ve saç sağlığı için de uzun yıllardır kullanılır. Detoks etkisine de sahip olan bu faydalı içecek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken sindirim sisteminin çalışmasını da hızlandırıcı etkilere sahiptir.

İşte “Isırgan otu çayı nasıl yapılır?”, “Isırgan otu çayı aç karnına içilir mi?”, “Isırgan otu çayı kaç gün içilir?” gibi soruların cevapları:

Isırgan Otu Çayının Faydaları

-Isırgan otu çayı idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Böylece bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-Ayrıca ısırgan otu çayı, lenf sistemini uyarır ve böbreklerdeki fazla toksinlerin atılmasına da yardımcı olur.

-Isırgan otu çayının diüretik özelliğe sahip olması böbrek sağlığı için oldukça faydalıdır.

-Mesaneyi enfeksiyon ve ödemlerden koruyucu bileşenlere sahip olan ısırgan otu çayı, böbreklerde taş veya kum oluşumunu önlemeye yardımcıdır.

-Eğer böbreklerde taş ve kum oluşumu gibi şikayetler varsa ısırgan otu çayı bunların kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur.

-Isırgan otu çayı, kırmızı kan hücreleri üretimini gerçekleştirmeye yarayan C vitamini ile demir minerali içerir.

-Alyuvar üretiminin artmasıyla kan dolaşımı düzenli bir hal alır. Bu özelliği ile anemi hastalığının tedavisine yardımcı olduğu bilinmektedir.

-Isırgan otu çayı , özellikle mevsim dönümlerinde görülen alerjiler ve solunum yolu rahatsızlıklarının tedavilerinde uzmanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

-Halk arasında kuru öksürük diye tabir edilen rahatsızlık için ısırgan otu çayının tedavi etmeye yardımcı özellikleri vardır.

-Isırgan otu çayı içinde bulunan bor minerali vücuttaki kalsiyum oranının korunmasını sağlar.

-Kemik sağlığı açısından oldukça önemli olan kalsiyum, osteoporozun başlamasını yavaşlatabilir.

-Ayrıca ısırgan otu suyu ile ayakları masaj yaparak yıkamak romatizma ağrısının azalmasına yardımcı olur.

-Antibakteriyel özelliğe sahip olan ısırgan otu çayı, ağız ve diş sağlığı için oldukça etkilidir.

-Aynı zamanda ısırgan otu çayı ile hazırlanan tonik, cildi mikroplardan arındırarak pürüzsüz ve sağlıklı görünüme yardımcı olur.

-Yine aynı özelliklerden dolayı saç için oldukça faydalı olan ısırgan otu suyunun saç sağlığı açısından farklı kullanım alanları olduğu bilinmektedir.

ISIRGAN OTUNUN BESİN DEĞERİ NEDİR? İÇERİSİNDE NELER BULUNMAKTADIR?

Isırgan otu bitkisi aslında mükemmel bir besin değeri sunar. Bir fincan ısırgan çayı yaklaşık 30-35 kaloriiçerir. İçinde sodyum, yağ, kolesterol veya şeker yoktur, ancak önemli miktarda karbonhidrat ve protein sağlar. Isırganlar ayrıca potasyum, demir ve silika gibi minerallere sahiptir. Isırgan otu serbest radikaller ve diğer toksinlerin karşı vücudun korunması antioksidanlar açısından zengindir.

ISIRGAN OTU ZAYIFLATIR MI? ISIRGAN OTUNUN KİLO VERMEYE OLAN ETKİSİ NEDİR?

Doğrudan zayıflatma etkisi olmasa da dolaylı olarak zayıflamaya yardım eder. Isırgan otu çayı içilerek vücutta biriken ödem ve şişkinlik atılabilir. Ödemin ve şişkinliğin atılması ile zayıflamaya yardım eder. Aynı zamanda idrar söktürücü özelliğinden dolayı özellikle karın bölgesindeki şişliğin inmesine yarar sağlar. Bu şişlikten kurtularak zayıflama sağlanabilir.

Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Isırgan otu çayını tüketmeden önce olası sonuçlar adına, doktorunuza danışmayı unutmayınız.

Isırgan otu taze taze toplanıp çayı yapılabileceği gibi toplandıktan sonra ince ince kıyarak kurutarak da uzun süreler kullanabilirsiniz.

Bir tatlı kaşığı kadar ince kıyılmış ısırgan otu bir su bardağı kaynar suyun içine atılarak 5 – 10 dakika haşlanır. Kokusu çıkan ısırgan otu süzülür ve 5 dakika dinlendirildikten sonra içilebilir. Günde 2 ya da 3 bardak taze demlenmiş ısırgan otu çayı içilebilir. Isırgan otu çayının aç veya tok karnına içilmesinde bir sakınca yoktur.

Isırgan otu çayı tatlandırılmadan içilmelidir. Kokusundan veya tadından haz etmeyenler ısırgan otu çayını hazırlarken içine birkaç nane yaprağı ilave edebilirler.

Isırgan Otu Çayının Yan Etkileri

Isırgan otu kullanımı genel olarak güvenli olsa da ara sıra görülen mide bulantısı, terleme, ishal ve cilt yüzeyine uygulandığında alerjiler yan etkileri arasındır. Açık yaralara kesinlikle sürülmemeli ve taze ısırgan otu cilde temas ettirilmemelidir. Bunun yanı sıra kadınlarda adet döngüsünü değiştirme riski taşıdığı için hamile kalma planı olan kadınlar ilgili dönemde ısırgan otunu kullanmamalıdır. Hamile kadınlar için hormonal dalgalanmalar problem yaratabileceğinden ve bu durum fetüsün gelişimi için ölümcül olabileceğinden hamile kadınların ısırgan otu çayı tüketmesi önerilmez.

Isırgan otu çayı nasıl demlenir?

Kurutulmuş ısırgan otundan bir yemek kaşığı alınarak kaynayan suya atılır ve kaynatılmaya devam edilir. Biraz kaynadıktan sonra ateşin üzerinden alınır. 10 dakika demlenmeye bırakılır.

Isırgan otu çayı faydaları Saraçoğlu

Özellikleri : Akciğer kanserini tedavi edici, şeker hastalığına karşı, kuyruk sokumu iltihapına karşı, saçlara parlaklık ve canlılık kazandırıcı, saçlardaki kepeğe karşı, romatizmaya karşı, arthiritisi engelleyici, romatizmal ağrı ve şikâyetlere karşı, alerjiye karşı direnç kazandırıcı, inflamasyonu azaltıcıdır.

Kekik ve ısırgan otu çayı faydaları

Isırgan otu çayı oksidatif stresi azaltan, kan basıncını, kan şekerini, kolestrolü düzenleyen, ağrı ve iltihabı hafifleten lezzetli ve faydalı bir içecektir. Aynı zamanda idrar yolu problemleri, alerji, gut hastalığının tedavisinde de fayda sağlar; cilt, saç ve kemik sağlığına iyi gelir. Örneğin; karanfil, mide problemleri ve ishal tedavisinde etkili, ısırgan otu ise kansızlık sorunu yaşayanlara iyi bir alternatif olabilir.

ISIRGAN OTU NASIL TÜKETİLMELİ?

Isırgan otu nasıl tüketilmeli: Isırgan otu kaynatıldığında ya da pişirildiğinde diğer birçok bitkinin aksine sahip olduğu vitamin değerlerini kaybetmez. Bu nedenle taze ısırgandan yapılan börekler, çorbalar, ısırgan yemeği de oldukça yararlıdır. Ayrıca taze veya kuru ısırganı çay olarak ta tüketebilirsiniz.

Isırgan otu Yemeği

Tavaya iki – üç yemek kaşığı sıvı yağ konulur. İncecik doğranan soğanlar ve sarımsaklar eklenir. Pembeleşen soğanlara haşlanmış ısırganlar ilave edilerek bir iki defa çevrilir ve altı kapatılmadan üzerine tuz ve kırmızıbiber veya pul biber eklenir. Isırgan Otu Kavurması sıcak olarak servis edilir.

Isırgan otunun böbreklere faydası var mı?

Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Böylece bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca ısırgan otu çayı, lenf sistemini uyarır ve böbreklerdeki fazla toksinlerin atılmasına da yardımcı olur. Isırgan otu çayının diüretik özelliğe sahip olması böbrek sağlığı için oldukça faydalıdır. Isırgan otu: Böbrek taşı oluşumunu engelleyen bitkilerin başında gelir.

Isırgan otu kanı sulandırır mı? Isırgan otunun kanı sulandıran özelliği vardır. Karaciğer ve böbrekleri temizler. İdrar yolları enfeksiyonlarını önler. Yüksek miktarda demir içerir. Soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir.

Isırgan otunun kökü nasıl kullanılır?

KAYNAR ÖZ: 5gr kesilmiş ve kurutulmuş kökü 2 bardak suda 10 dakika kaynatın. Süzün ve soğutup gün boyu için. KAPSÜL: Kurutulmuş toz halindeki kök ekstrelerinin kapsülleri günde 300 ila 600 mg olarak alınabilir. Kurutulup dondurulmuş ısırgan otu yaprak kapsülleri de bulunur ve saman nezlesi tedavisinde kullanılır.

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