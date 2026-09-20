İffet Tekin yağlı boyayı 65 yaşında internetten öğrendi, evi sergi alanına dönüştü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki İffet Tekin, çocukluk yıllarından beri tutku duyduğu resme 65 yaşından sonra yeniden döndü. Kurslara katılma imkânı bulamayan Tekin, yağlı boyayı internetteki resim hocalarını izleyerek kendi kendine öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak tuvalin başına geçen Tekin'in doğa manzaralarından portrelere, sokaklardan farklı yaşam hikayelerine uzanan onlarca eseri evinin duvarlarını kaplıyor.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde doğan Tekin, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı; liseyi taşındığı İstanbul'da bitirdi, evlendikten sonra ise Çerkezköy'e yerleşti. Evli olan Tekin, 3 çocuk ve 4 torun sahibi.

"Sen yeteneklisin" sözüyle ilgisi arttı

Tekin'in yeteneği lise döneminde öğretmeni tarafından fark edildi. Bir çalışmasının birinci seçildiğini anlatan Tekin, öğretmeninin "Sen yeteneklisin" demesiyle resme ilgisinin daha da arttığını belirtti.

Tekin o dönemi şöyle anlattı: "Öğretmenimin beni övmesi çok hoşuma gitmişti. Bir kadın büstü resmi yapmıştık ve benim çalışmam birinci seçilmişti. Daha sonra sınıfta benim portrem de yapıldı. O günleri hiç unutmuyorum."

Çeşitli nedenlerle resimden uzak kalan ancak ilgisini hiçbir zaman kaybetmediğini ifade eden Tekin, 65 yaşında yeniden tuvalin karşısına geçti ve bu kez yağlı boyaya yöneldi: "Kara kalem yapıyordum ama yağlı boya konusunda hiçbir bilgim yoktu. 'Ben bunu öğreneceğim' dedim. Kurslara baktım fakat katılma imkanım olmadı. İnternetteki resim hocalarını izleyerek kendi kendime çalışmaya başladım."

3 günde bir resim tamamlıyor, ilk izleyicisi torunları

Resmi bambaşka bir dünya olarak tanımlayan ve yaptığı eserle bütünleştiğini söyleyen Tekin, "Resim yapmaya başladığım zaman bırakamıyorum. 3 günde 1 resmi tamamlıyorum. Tamamladığım resimlerimi de önce torunlarıma gösteriyorum" dedi.

Yıllar içinde eser sayısı arttıkça Tekin'in Çerkezköy'deki evi kişisel sergi alanına dönüştü. Doğa manzaralarını, insan portrelerini, sokakları ve farklı yaşam kesitlerini tuvale taşıyan Tekin, "İnsanlar resimlerime baktıklarında isterlerse beni de o resimlerin içinde görebilirler. Benim hissettiklerimi, yaşamak isteyip de yaşayamadığım şeyleri görebilirler. Çünkü yaptığım her resmin içinde benden mutlaka bir parça var" ifadelerini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi'ne başvurdu

Bugüne kadar kişisel sergi açamayan Tekin, bu yönde bazı girişimlerde bulunduğunu ancak gerçekleştiremediğini söyledi. Halk Eğitim Merkezi'ne başvuran Tekin, eserlerini bir gün sanatseverlerle buluşturmak istiyor.

Resmin kendisini ayakta tuttuğunu, resim yaparken bütün dertlerini hatta ağrılarını bile unuttuğunu anlatan Tekin, "Yeteneğin tek başına yeterli olduğuna inanmıyorum. İnsan seviyorsa yapar. Yetenek de çalışarak ve severek gelişir. 'Yaşlandım, artık yapamam' demek doğru değil" diye konuştu.

Özellikle ileri yaştaki insanların kendilerine yeni uğraşlar edinmesi gerektiğini söyleyen Tekin, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim sloganım; asla vazgeçmemek. İnsan severse, isterse ve çalışırsa başarabilir. Önemli olan pes etmemek."