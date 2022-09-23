  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doların fiyatını görenler gözlerine inanamadı! O karar sonrası bakın ne oldu

Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinciyiz! Türkiye 106 ülkeye satıyor! 1,4 milyar dolar değerinde su ürünleri ihracatı

Helal ekonomisinin büyüklüğü 7 trilyon dolara ulaştı! Talep artıyor: TSE'nin deneyimleri Kazakistan'a aktarılıyor

Bozuk saat misali! Yıldız Tilbe sonunda doğru bir iş yaptı

Başı hangi ülkeler çekiyor? Akın akın Türkiye’ye geliyorlar

Akaryakıtta indirim beklentisi! Oradan güzel haber geldi

ABD’den gelen araştırmayla havalara uçtu! Çay tiryakilerine nefes aldıracak haber

Türkiye'de 7 bin 245 noktada denetim! 32 bin 919 personel katıldı

Tımarhaneden kaçan kaçana! Prof. Dr. Gülümser Heper Zafer Partisi’nden istifa etti

Savunma Sanayii Fuarı yoğun ilgi gördü! Canik: Türk silah firmasından Afrika'da gövde gösterisi
Gündem İETT şoföründen ahlaksız hareket! Böyle bir skandal görülmedi
Gündem

İETT şoföründen ahlaksız hareket! Böyle bir skandal görülmedi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi çeken İETT şoförü büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:42:00 -

 Bahçelievler’de kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında şok oldu. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları kameraya yansıdı.

Olay, Bahçelievler’de bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya “başka otobüslere sormayın gelin bana sorun” diye tepki gösterdi. Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23