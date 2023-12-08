İETT şoförü park ettiği aracının altında kaldı! Ağır yaralandı...
Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına park etmek üzere gelen bir İETT otobüsü kaymaya başlayınca, o sırada aşağıda olan şoför aracı durdurmaya çalıştı. Otobüsün şoförü park ettiği aracının altında kalarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye bir İETT şoförü, otobüsü park etmek üzere durağa yanaştırdıktan sonra aşağıya indi. Şoför indikten sonra otobüs henüz bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaymaya başladı.
O esnada panik yapan şoförün, otobüsün arkasına geçerek kaymakta olan otobüsü iterek durdurmaya çalıştığı öğrenildi.
Otobüs geri geri kayarken önce şoförü ezerek üstünden geçti, daha sonra ise park halindeki taksiye çarparak durabildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.